Солари рассказал, как сломался трофей Кубка России

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал, что произошло с трофеем Кубка России. Во время празднования аргентинец поднял кубок над головой, после чего у того отвалилось несколько частей.
Честно, не знаю, как так произошло (смеётся). Я не специально. Трофей действительно был тяжёлым. Не думаю, что у меня недостаточно сил, чтобы удержать кубок, просто так вышло.
Потом Соломатин оторвал трофею ушко. Один раз его уронили в раздевалке победителя - отломалась хрустальная шишечка. Так что травмы у кубка боевые. Он просто не приспособлен к свинскому обращению. Сделан из хрусталя и с ним нужно обращаться осторожнее.