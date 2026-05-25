Солари рассказал, как сломался трофей Кубка России

сегодня, 09:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал, что произошло с трофеем Кубка России. Во время празднования аргентинец поднял кубок над головой, после чего у того отвалилось несколько частей.

Честно, не знаю, как так произошло (смеётся). Я не специально. Трофей действительно был тяжёлым. Не думаю, что у меня недостаточно сил, чтобы удержать кубок, просто так вышло.

Red blu
сегодня в 12:08
Похоже очень хрупкий и тяжёлый кубок России.
Помнится во время празднования победы в финале Кубка России футболист ЦСКА Томаш Нецид сломал завоеванный трофей. Правда это произошло в раздевалке.
m5j8wtyxnnk8
сегодня в 11:25
    Bad Listener
    Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 11:25, ред.
    А кто им гвозди забивал? С ним делали то что делают с кубками все футболисты во всём мире, не больше не меньше. Вывод надо сделать РФС логичный - хрусталь для кубков не предназначен и разработать новый кубок, уже давно давно пора, после второй поломки. Вы читайте что пишу если трос лифта сделан из соломы никакой осмотр не поможет. А вообще при прподуманном создании чего то проводятся краш тесты и смотрят сможет ли вещь выдержать то что с ней будут делать люди, всем давно известно что делают с кубками, футбол больше 100 лет существует, протестировать своё создание можно сразу устроив симуляцию этих действий. Мы вот когда делали корпуса алмазных дисков мы измеряли твёрдость стали не просто так, а потому что ими будут пилить мрамор и если диск не достаточно или слишком твёрдый его разорвёт и кого нибудь убьёт осколками.
    lotsman
    lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
    сегодня в 11:15
    )В процессе эксплуатации?! Он для чего предназначен? Для какой эксплуатации? Гвозди им забивать? Так он не железный, он хрустальный. Или люди не знают, что такое хрусталь? А то, что лифты в шахты падают - так надо вовремя проводить профилактический осмотр и не доводить эти лифты до полного изнашивания.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 10:59, ред.
    Ну да, если что то в процессе эксплуатации постоянно ломается то это люди виноваты. Слишком неуклюжие. А то что людей нельзя изменить при создании кубка учитывать не надо? Это уже рецидив, бессмысленно постоянно ждать что придут какие то другие люди в другими руками из пёрышек и ангельскими крылышками и начнут с ним обращаться по другому. Кубок разработан без учёта человеческого фактора, а значит не предназначен для людей, а значит разработан плохо. А то можно тросы у лифта делать из соломы и когда лифты будут падать в шахты говорить люди просто слишком тяжёлые, сами виноваты.
    lotsman
    lotsman ответ 8n7tsk3f43y2 (раскрыть)
    сегодня в 10:44
    А если по свински обращаться с вещами, то и чугунный развалится. Кубок был разработан в 2000 году. Его хрустальная часть выполнена мастерами Гусевского хрустального завода. Он выполнен из хрусталя и обращаться с ним надо по человечески. Сначла Лоськов сломал его, заполнив до краёв шампанским,
    Потом Соломатин оторвал трофею ушко. Один раз его уронили в раздевалке победителя - отломалась хрустальная шишечка. Так что травмы у кубка боевые. Он просто не приспособлен к свинскому обращению. Сделан из хрусталя и с ним нужно обращаться осторожнее.
    memphis
    memphis
    сегодня в 10:37
    Разбили, чтобы никому больше не достался
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 10:26
    Хотели кубок по кусочкам растащить, теперь оправдываются.)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:55, ред.
    ..., а скоро выяснится, что золотые медали чемпиона РПЛ вовсе не золотые, и даже не железные ...

    Позорище, конечно. Даже нормальный Кубок страна уже не в состоянии сделать... Докатились до ручки.
    8n7tsk3f43y2
    8n7tsk3f43y2
    сегодня в 09:51
    Какой формат кубка уё-щный, такой видать и сам кубок, если в руках разваливается. В общем, у Витальки Мутка достойные преемники
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:40
    слабоват трофей оказался ...
    Анатолий Гуськов
    Анатолий Гуськов
    сегодня в 09:29
    Всего несколько слов и всем всё стало ясно.
