«Крус Асуль» стал победителем чемпионата Мексики

сегодня, 10:16

«Крус Асуль» стал чемпионом Мексики, обыграв «Пумас» в ответном финальном матче со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Мехико.

Первыми отличились гости — на 31-й минуте счет открыл Роберт Моралес. После перерыва защитник «Пумас» Рубен Дуарте отправил мяч в собственные ворота, а победный гол уже в компенсированное время забил Карлос Ротонди.

Первая игра финального противостояния завершилась нулевой ничьей.

Для «Крус Асуль» этот титул стал десятым в истории клуба. «Пумас» ранее семь раз выигрывал чемпионат Мексики, последний раз — в 2011 году.

112910415
112910415
сегодня в 10:54
на тоненького победил великий Крус Асуль ! )
Гость
