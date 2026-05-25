Дзюба может попробовать себя в смешанных единоборствах

сегодня, 11:12

Бывший нападающий сборной России может попробовать себя в смешанных единоборствах. Об этом сообщил глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Дзюба покинул «Акрон». При этом сам футболист заявил, что пока не собирается завершать спортивную карьеру.

По словам Гаджиева, организация уже ведет переговоры с 37-летним форвардом о возможном выступлении по правилам ММА .