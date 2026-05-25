Дзюба может попробовать себя в смешанных единоборствах

сегодня, 11:12

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба может попробовать себя в смешанных единоборствах. Об этом сообщил глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Дзюба покинул «Акрон». При этом сам футболист заявил, что пока не собирается завершать спортивную карьеру.

По словам Гаджиева, организация уже ведет переговоры с 37-летним форвардом о возможном выступлении по правилам ММА.

Ранее Дзюба неоднократно тренировался с бойцом UFC Александром Волковым, а также занимался с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 12:17
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:16
Ржу не могу...😂👍👍👍
Vilar
Vilar
сегодня в 12:12
Скоро Дзюба станет героем анекдотов, как: поручик Ржевский, крокодил Гена или бравый солдат Швейк.
Capral
Capral
сегодня в 12:12
В порно он себя уже попробовал, но формат не проканал, пробы не прошел. Ну пусть попробует себя в единоборствах, такому лосю ничего не страшно.
112910415
112910415
сегодня в 11:53
хватит ли ума воздержаться у парня ?!
87wzb2psqa9u
87wzb2psqa9u
сегодня в 11:35
Борьба нанайских мальчиков на буях - наиболее подходящий ему вид единоборств
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:28
Значит есть талант, раз приглашает...
9y3u343e2rzz
9y3u343e2rzz
сегодня в 11:27
Какую только чушь не придумают.
