«Ростов» пошутил над «Спартаком» после инцидента с Кубком России

сегодня, 11:28

Пресс-служба «Ростова» с юмором отреагировала на недавний инцидент с трофеем Кубка России. В телеграм-канале клуба появилась фотография кубка с подписью: «Не разбили его за целых 12 лет! Умеем бережно хранить всё самое ценное для клуба».

Желто-синие завоевали Кубок России в сезоне-2013/14.

Ранее полузащитник «Спартака» Пабло Солари во время празднования победы в турнире поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилась нижняя часть. В Суперфинале красно-белые обыграли «Краснодар» и стали обладателями трофея.

Groboyd
Groboyd ответ 3rv6pftfxycg (раскрыть)
сегодня в 12:15
    112910415
    сегодня в 11:51
    да и пусть себе шутят, нам-то что
    3rv6pftfxycg
    сегодня в 11:44
    А чего тут шутить, каков сам финал, таков и Кубок.
    Bad Listener
    сегодня в 11:34, ред.
    Можно пошутить надо Ростовом что хранить его придётся ещё 100 лет а то и дольше потому что замены не предвидится. Теперь если Карседо разобьёт им на стадионе что нибудь я не буду его осуждать. Как кстати стекло? Новое купили на деньги Станковича? Шуточки злые у Ростова, токсичненькие, пиарятся на чужом успехе в наглую, самоутверждаются, видать всё плохо с самооценкой.
