«Ростов» пошутил над «Спартаком» после инцидента с Кубком России

Пресс-служба «Ростова» с юмором отреагировала на недавний инцидент с трофеем Кубка России. В телеграм-канале клуба появилась фотография кубка с подписью: «Не разбили его за целых 12 лет! Умеем бережно хранить всё самое ценное для клуба».

Желто-синие завоевали Кубок России в сезоне-2013/14.

Ранее полузащитник «Спартака» Пабло Солари во время празднования победы в турнире поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилась нижняя часть. В Суперфинале красно-белые обыграли «Краснодар» и стали обладателями трофея.