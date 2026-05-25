Звёзды ЧМ-2026 снялись в клипе Шакиры на песню Dai Dai

сегодня, 11:33

Певица Шакира представила официальный клип на песню Dai Dai — гимн чемпионата мира 2026 года.

В съемках видео приняли участие звездные футболисты, среди которых капитан сборной Англии Харри Кейн, лидер Аргентины Лионель Месси, нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд и форвард Франции Килиан Мбаппе.

49-летняя колумбийская исполнительница записала трек совместно с Burna Boy. В клипе также появились участники проекта Ghetto Kids Uganda — благотворительной организации, помогающей детям из неблагополучных семей через музыку, танцы и театральное искусство.

Кроме того, Шакира выступит на шоу в перерыве финального матча чемпионата мира, который пройдет 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Вместе с ней хедлайнером станет американская поп-звезда Мадонна, сохраняющая статус одной из самых популярных исполнительниц мира спустя более 40 лет после выхода дебютного альбома.

lazzioll
сегодня в 12:24
сейчас на ностальгии пересмотрел рекламные ролики Кока-Кола про футболистов с чемпионатов 1998 - 2006. вот там снимали прикольно - бразильцы в аэропорту, сборная звезд против бюргеров каких-то немецких с пепси)) а звезды какие - Бекхэм, Зидан, Роналду, Анри, Роберто Карлос, Фигу, Рауль, Рональдиньо. дааа времена. сейчас бы игру этих ребят глянуть еще раз. раньше думал что это типа раньше и трава была зеленее и в молодости все казалось круче. но нет. я практически уверен что дядьки из списка выше намного круче нынешних Холландов Мбаппе и Месси
112910415
сегодня в 12:09
останется на память !
Bad Listener
сегодня в 11:38, ред.
Это что за два бородатых деда? Символично. Чемпионат мира будет посвящён звёздным стариканам которые когда то были на коне, всех позвали, и Модрича, и Кристинку. Будем вспоминать что в футболе когда то были мужчины умевшие идти к своей цели и ностальгировать по тем чудесным временам.
Гость
