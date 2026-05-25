Звёзды ЧМ-2026 снялись в клипе Шакиры на песню Dai Dai

Певица Шакира представила официальный клип на песню Dai Dai — гимн чемпионата мира 2026 года.

В съемках видео приняли участие звездные футболисты, среди которых капитан сборной Англии , лидер Аргентины , нападающий сборной Норвегии и форвард Франции .

49-летняя колумбийская исполнительница записала трек совместно с Burna Boy. В клипе также появились участники проекта Ghetto Kids Uganda — благотворительной организации, помогающей детям из неблагополучных семей через музыку, танцы и театральное искусство.

Кроме того, Шакира выступит на шоу в перерыве финального матча чемпионата мира, который пройдет 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Вместе с ней хедлайнером станет американская поп-звезда Мадонна, сохраняющая статус одной из самых популярных исполнительниц мира спустя более 40 лет после выхода дебютного альбома.