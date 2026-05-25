Газзаев: «„Спартак“ заслужил победу в Суперфинале Кубка России»

сегодня, 12:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил исход матча за Кубок России между «Спартаком» и «Краснодаром». Московская команда победила в серии пенальти.

Хороший матч, с интригой, с драматургией. Сразу стало понятно, что никто не будет играть вторым номером! Момент на момент. Атака на атаку. Но! Мне почти сразу бросилось в глаза, что «Спартак» выглядел свежее. И тут сразу возникает тема для обсуждения. С одной стороны, «быки» одним составом играют далеко не первый год. Взаимопонимание на высоком уровне. Достаточно вспомнить их ответный гол. Все как по нотам!

Однако обойма довольно короткая. Пройти весь сезон успешно не получилось. Видите, и в чемпионате «Зениту» уступили, и в Кубке в финале проиграли «Спартаку». Тут опять возвращаемся к вопросу о свежести. В целом красно-белые впереди были конкретнее. В основное время именно москвичи выглядели предпочтительнее, организованнее, больше создали. Поэтому итоговая победа заслуженная.

Зейский
сегодня в 16:19
Газзаев как бы оправдывается за такую победу спартака.
uhgz39rj3evr
сегодня в 16:07
Спартак вымучил Кубок, даже сам Кубок был не согласен с таким выигрышем, тут же развалился на части.
    lotsman
    сегодня в 15:41
    Я всегда говорю, что нет чёткого разграничения между игра рукой и попаданием мяча в руку. Знаю игроков, которые говорили что во время борьбы в штрафной соперника, не имея возможности нанести верный удар, целили в руку соперника.)
    lotsman
    сегодня в 15:34
    Я высоко ценю вашу энциклопедическую память в области футбола, но сам я более реалистичен - есть счёт на табло и он определяет победителя. Видел такие матчи когда команда весь матч давит соперника, висит на воротах но забить не может. А в концовке соперник делает одну удачную комбинацию и побеждает. И тут хоть картину маслом рисуй о сильных компонентах, а логике, но счёт на табло и ты проиграл.)
    25процентный клоун
    сегодня в 15:27
    Хорошо, что краснодарцы не попали нам мячом в руку, а то сами знаете что было бы
    Capral
    сегодня в 15:22, ред.
    Далеко не всегда игровое преимущество отражается в забитых мячах. Таких случаев много. Можно вспомнить игру Динамо Киев-Мальмё в 1978, где киевляне "сидели" на воротах шведов, создавая один момент за другим, буквально терзая соперника!!!!!!! Но в итоге, матч закончился-0:0 Но еще более фантастический матч сыграл Спартак в кубке СССР-1980 против Шахтера, в котором, спартачи уничтожали горняков, обостряли до предела, но в итоге, один фантастический гол Соколовского решил итог в пользу Шахтера... Я помню, как на исходе игры, обессиленные игроки Шахтера, жестами требовали замены, потому что не было сил сопротивляться искрометной игре Спартака!!!
    Groboyd
    сегодня в 15:09
    Забивать некому. Нападающий в Спартаке отсутствует. Да и остальные не являются реализаторами моментов.
    lotsman
    сегодня в 15:03
    Согласен, но если Спартак был сильнее во всех компонентах, то почему не смог забить больше голов и выиграть более увереннее? Диктовка логики на табло не отражается и очки за неё не назначаются.
    derrik2000
    сегодня в 15:02, ред.
    "Бубнов о разбитом кубке «Спартака» : если плохая примета – значит, незаслуженный.
    Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов рассказал о примете в связи с разбитым красно-белыми кубком.

    «Спартак» выиграл FONBET Кубок России, обыграв в финале «Краснодар» по пенальти. После матча, когда полузащитник Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть.

    – Есть плохая примета. Мне уже позвонили и сказали. Не буду называть, кто это говорит, все эти приметы.
    – Футбольный человек?
    – Да, футбольный. Он сказал, что, когда такое случается… Примета такая: значит, кубок незаслуженно выиграли.
    – Ого! Хорошо, а кто это сказал? Футбольный человек, играл в футбол?
    – Да. Ну все футболисты в приметы верят!
    – Давайте я назову фамилию, а вы скажете, он или нет.
    – Нет, ты не угадаешь. Давай я тебе на ухо скажу (шепчет на ухо Нобелю Арустамяну).
    – ОНА УЖЕ ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК?
    – Да, – заявил Бубнов в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу»."


    ДАЙТЕ-КА Я УГАДАЮ.
    Смородская!
    Точно - Смородская!!!
    )))

    Ну, или эта, которая на Матч-ТВ ведёт футбольную программу.
    Capral
    сегодня в 14:49
    А дело не в пенальти, а в игре, в которой Спартак был сильнее во всех компонентах. Логика игры диктовала победу Спартаку.
    lotsman
    сегодня в 14:47
    Чуть точнее удары спартаковцев и победа была бы более достойней, без серии пенальти.
    Capral
    сегодня в 14:47
    Обычно, в гандболе, перед пробитием пенальти меняют вратаря, но вчера всё пошло в масть. А Максименко сыграл вчера выше всяческих похвал!!! Ну это в его манере- выдать один Шедевральный матч, а остальные провалить, в стиле нашего Пильгуя.))) Но хорошо, что Шедевральный матч- пришелся, как раз на финал!!!)))
    Futurista
    сегодня в 14:41
    Конный вратарь выручил)...ну и Максименко тащил тоже всю игру...
    Capral
    сегодня в 14:39
    А по моей версии- спартаковские яйца оказались крепче краснодарских помидоров...)))
    Futurista
    сегодня в 14:36
    Несвежие "краснодарские помидоры"...по версии Газзаева)...
    Groboyd
    сегодня в 14:32, ред.
    Что значит запретить Солари бить влёт?! Тогда ему надо запретить делать навесы, потому что от них атака Спартака страдает сильнее. Мяч либо улетает за пределы поля, либо легко прерывается вратарём. Но это будет уже нонсенс, игрок фланга без навесов.
    Жедсон всё делал правильно, бил в касание пяткой, что эпизод требовал то и делал. Момент может и не хорошо помню, так как на стадионе нет повторов, но обработать и скинуть кому-то под удар, там не было возможности. А если бы он смог обработать, избавиться от защитника и пробить мимо вратаря, то это вообще был бы экстракласс и никакой Жедсон в РПЛ к нам не приехал.
    Маркиньос также правильно бил в дальний угол, просто не попал.
    Ни один тренер не запрещает своим игрокам такие вещи, как удар слёту, как пробить в касание пяткой. Могут запретить тупую игру пяткой в центре поля, когда ситуация этого не требует. Да и то какой-нибудь Барелла в Интере это делает постоянно. Запретить можно защитнику бить, который постоянно лупит по воробьям с 40 метров, непонятно зачем и ситуация не требует удара, что бы не потерять мяч.
    Buzz Lightyear
    сегодня в 14:13
    Добрый день. Теперь есть стыковые матчи Лиги 1 и немецкой Бундеслиги.
    Capral
    сегодня в 14:11
    Вероятно, в этом весь Спартак.))) Спартак без пижонства немыслим. Спартак и во времена Гаврилова и Черенкова таким же был, когда злоупотреблял оригинальными ходами или финтами, не предусмотренными Бесковым... И тот же Боря Поздняков мог фраернуться в моменте, где нужно было отдать немедленный пас. Или Хидиятуллин, вместо того, чтобы бежать в оборону мог застрять на линии атаки и продолжать возиться с мячом.
    Ну а так, да, полностью с Вами согласен.)))
    Alex_67
    сегодня в 13:57
    Спартак способен на большее, даже с нынешним составом.. Однако, пока, у него много ошибок при завершении атак... Интересно посмотреть, кого в межсезонье приобретёт клуб для усиления игры и с кем расстанется?
    8yqpk6e92jhh
    сегодня в 13:44
    Ровно так же заслужил как и Краснодар и Динамо, игра на своем поле сильно помогла.
    Bad Listener
    сегодня в 13:41, ред.
    Я вообще считаю по игре что серия пенальти это упущение Спартака, упущение тренера что он не в состоянии объяснить Маркиньосу например что тот не Роббен и играть надо попроще, ведь Маркиньос не один страдает синдромом принятия неправильных или поспешных решений, это проблема всего Спартака которая бросается мне в глаза всю весну. То Солари в лёт пробить пытается, то Жедсон пяткой когда лучше уже остановить мяч и сыграть ни в одно касание, а по силам. Это тонкий момент психологии игроков о котором стоит задуматься. Поэтому если бы спартаковцы знали потолок своих возможностей и не пытались бы так часто прыгнуть выше головы мне кажется выиграли бы в основное время. Ну либо второй вариант отрабатывать то что они хотят изобразить в игре до ночи на стадионе заместо плейстейшн. Пока от зубов отлетать не начнёт.
    112910415
    сегодня в 13:41
    ну да, активно и остро играли !
    LOpp
    сегодня в 13:21
    Добрый день!
    Почему-то у Вас нет в линии и в Фэнтези стыковых матчей чемпионатов Германии и Франции.
    Capral
    сегодня в 13:12
    Возможно свежести и не хватало Краснодару, но команда проиграла не в основное время и даже не в дополнительное, а по пенальти. Другое дело, как мне показалось, Спартак выглядел организованнее, мобильнее и конечно острее на всех участках поля. То, что игровая дисциплина у Краснодара хромает- история старая и Спартак это вчера подтвердил, неоднократно проводя стремительные контр атаки, раз за разом разрывая оборону соперника. И в данном случае, вопрос не в свежести, а в построении игры Краснодара- особенно в центре поля, где Краснодар часто проваливается, даже в начале сезона, при наличии свежести. Левый фланг Краснодара был уязвим еще в проигрышной игре с Динамо, а вчера и вовсе подвергся массированной атаке КБ.
    И вообще, никогда не понимал игру в атаке с одним чистым нападающим в лице Кордобы. И это при том, что фланговая атака Краснодара ослабла с травмой Са. У Мусаева много ошибок в построении команды и выбором тактики на игру.
    пират Елизаветы
    сегодня в 12:58
    это Краснодар очень слабо сыграл.
    мои поздравления Красно-белым.
