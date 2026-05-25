Испания опубликовала заявку на ЧМ-2026

Сборная Испании объявила заявку на чемпионат мира — 2026.
В окончательный состав национальной команды вошел голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия, чье появление в списке находилось под вопросом.
При этом в заявке испанской сборной не оказалось ни одного представителя мадридского «Реала».
реально думал что он испанец.
и так не хватает время на отдыха и восстановления
как видим, все было пустой болтологией.
хорошо, что Луис де ла Фуэнте понял, чем меньше мадридских деревьев в его команде, тем она будет успешнее.
даже Нико Паса из Комо\Реал оставил за бортом.
Для не смотрящего Примеру человека эта сборная вообще мало о чем говорит по именам. Кукурелья да Родри может знают. Португезы даже как-то по мировым именам за пределами Испании и Португалии как-то более внушают.