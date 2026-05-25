Испания опубликовала заявку на ЧМ-2026

Сборная Испании объявила заявку на чемпионат мира — 2026.

В окончательный состав национальной команды вошел голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия, чье появление в списке находилось под вопросом.

При этом в заявке испанской сборной не оказалось ни одного представителя мадридского «Реала».