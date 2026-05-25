Испания опубликовала заявку на ЧМ-2026

сегодня, 14:27

Сборная Испании объявила заявку на чемпионат мира — 2026.

В окончательный состав национальной команды вошел голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия, чье появление в списке находилось под вопросом.

При этом в заявке испанской сборной не оказалось ни одного представителя мадридского «Реала».

shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:58
...а с них и спрос будет,не хилый !!! Реал в сторонке курит,типа не Царское это дело в сборной играть,дожили !!! =))
Groboyd
сегодня в 15:53
Правильно, что Хейсена не взяли. Можно и Кубарси было не брать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 15:37
ну конечно)) спасибо за подсказку.
реально думал что он испанец.
112910415
сегодня в 15:19, ред.
так проходит слава мирская ...
Nenash
сегодня в 15:17
Испания ли Мадрид?.. 🤭
juchok
juchok ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:09
так Пас аргентинец
пират Елизаветы
сегодня в 15:08
с другой стороны, плохо, что игроков Барсы много в сборной.
и так не хватает время на отдыха и восстановления
пират Елизаветы
сегодня в 15:05
где то 2 года назад ( в момент подписания Мбаппе) были такие важные лица и их серьезные заявления, что Реал отныне намерен подписать больше испанских игроков сборной, это как футболистов уже заигранных за сборную Испании (Родри, Педри, Порро) так и молодых испанских талантов.
как видим, все было пустой болтологией.
хорошо, что Луис де ла Фуэнте понял, чем меньше мадридских деревьев в его команде, тем она будет успешнее.
даже Нико Паса из Комо\Реал оставил за бортом.
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:02
Претенденты на золото. Одни из...
lazzioll
сегодня в 14:37, ред.
в Реале не так чтобы и есть испанцев для сборной. там в основе обычно по одному ну по три испанца играют - и те Карерас Дин Карвахаль. остальные это запасный запас. Асенсио еще может. ну и куда их таких в сборную.

Для не смотрящего Примеру человека эта сборная вообще мало о чем говорит по именам. Кукурелья да Родри может знают. Португезы даже как-то по мировым именам за пределами Испании и Португалии как-то более внушают.
swvumgv9jsq6
сегодня в 14:28
Серьёзная банда у испанцев едет
