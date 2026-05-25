В Санкт-Петербурге появилась площадь ФК «Зенит»

В Санкт-Петербурге официально появилась площадь ФК «Зенит».

Новое название получила территория на Крестовском острове, расположенная между Батарейной дорогой и «Газпром Ареной».

Переименование состоялось в день 101-летия петербургского клуба.