Де ла Фуэнте: «Ямаль будет готов к первой или второй игре ЧМ»

сегодня, 15:45

Главный тренер сборной Испании высказался о состоянии вингера перед чемпионатом мира — 2026. По словам специалиста, футболист продолжает восстановление после травмы и должен быть готов к первой или второй игре турнира.

Ранее участие 18-летнего игрока в мировом первенстве оставалось под вопросом из-за повреждения, полученного в концовке сезона. Несмотря на это, тренерский штаб рассчитывает на Ямаля как на одного из ключевых футболистов команды.

В первом туре Испания сыграет 15 июня с Кабо-Верде, во втором — 21 июня против Саудовской Аравии.