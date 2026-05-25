«Ахмат» подписал албанского форварда

«Ахмат» объявил о подписании нападающего албанского «Фламуртари» Эральда Максути. Стороны заключили соглашение сроком на четыре года.
В минувшем сезоне 22-летний форвард провел 34 матча в чемпионате, отметившись 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Максути также выступает за молодежную сборную Албании.
Кто о чём, а вшивый о бане. А Freche о ФНЛ. :)))))) У нас в этом сезоне албанец Белайди Пуси (Факел) просто порвал лигу в первой части сезона!
Конате пока потерялся.
а Мелкадзе нестабилен.
удачи, Эральд!