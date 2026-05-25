«Ахмат» подписал албанского форварда

«Ахмат» объявил о подписании нападающего албанского «Фламуртари» . Стороны заключили соглашение сроком на четыре года.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провел 34 матча в чемпионате, отметившись 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Максути также выступает за молодежную сборную Албании.