Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ахмат» подписал албанского форварда

сегодня, 16:23

«Ахмат» объявил о подписании нападающего албанского «Фламуртари» Эральда Максути. Стороны заключили соглашение сроком на четыре года.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провел 34 матча в чемпионате, отметившись 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Максути также выступает за молодежную сборную Албании.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Зенит» подписал Андраде из «Балтики»
23 мая
Агент Батракова надеется на скорую встречу с представителем ПСЖ
23 мая
В «Зените» сообщили о новом трансфере
22 мая
Три игрока покинули «Оренбург»
22 мая
Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА
20 мая
Слухи«Динамо» может подписать Рассказова и Арсена Адамова
19 мая
Все комментарии
Freche
Freche
сегодня в 18:45
Ну а что, албанский футбол сейчас на подъёме. Бернард Бериша прекрасно смотрелся в Ахмате, как и Мирлинд Даку в Рубине.
Кто о чём, а вшивый о бане. А Freche о ФНЛ. :)))))) У нас в этом сезоне албанец Белайди Пуси (Факел) просто порвал лигу в первой части сезона!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:09
в нападении нужна конкуренция.
Конате пока потерялся.
а Мелкадзе нестабилен.
удачи, Эральд!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:52
Удачи в Ахмате!
52raaxq68j4q
52raaxq68j4q
сегодня в 16:29
Пусть дорастёт до второго Даку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 