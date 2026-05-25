Новый трофей Кубка России для «Спартака» обойдётся в 10 млн рублей

сегодня, 17:36

«Спартак» получит новый трофей Кубка России после повреждения оригинала во время празднования победы над «Краснодаром» в Суперфинале (1:1, 4:3 по пенальти).

По данным источника, изготовление дубликата займет не менее трех недель и будет стоить около 10 млн рублей.

Инцидент произошел, когда Пабло Солари поднял кубок над головой: у трофея отвалилось основание, а хрустальная крышка упала на газон и разбилась.

На Гусевском хрустальном заводе имени Мальцова во Владимирской области заявили, что производственного брака не выявлено.

25процентный клоун
сегодня в 19:49
С Солари только не удерживайте, он зарешал
Владимир_Спартак
сегодня в 18:31
Ну где пьеться там и бьеться , на счастье... , а для лукойла 10 млн. рублей это на семечки...)
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:23
По моему видению, именно крышка ударила по основанию кубка после чего произошло его разрушение.
Bad Listener
сегодня в 18:19
Это примерно где то один шнурок с бутсы Солари
Futurista
сегодня в 18:11
Сумма в 10 миллионов — это фиксированная залоговая (страховая) стоимость трофея, прописанная в регламенте РФС....она изначально создана завышенной. Это сделано для того, чтобы у клубов был мощный стимул беречь кубок, а не использовать его как посуду для шампанского на бурных вечеринках. Если клуб "добил" или потерял оригинал, он платит не за вес серебра и хрусталь, а установленный союзом коммерческий штраф, покрывающий все сопутствующие расходы...
Futurista
сегодня в 17:58
Оригинал...дубликат...пафоса то сколько)...прям как святой грааль разбили...
derrik2000
сегодня в 17:57
Как написали, на изготовление нового Кубка уйдёт не менее 3-х недель.
И вдобавок:
"глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов пригласил Солари и всю команду «Спартака» на экскурсию по заводу."
)))
Константин Белых
сегодня в 17:56
Хрустальный горшок по цене 1 комнатной квартиры? Кто-то ипанулся..
Capral
сегодня в 17:39
Вообще-то, хрустальная крышка довольно крепкая на вид, и при падении на газон разбиться не должна была. Странно конечно.
329r7xcqwubu
сегодня в 17:38
Неслабо парни поотмечали
Гость
