Новый трофей Кубка России для «Спартака» обойдётся в 10 млн рублей

«Спартак» получит новый трофей Кубка России после повреждения оригинала во время празднования победы над «Краснодаром» в Суперфинале (1:1, 4:3 по пенальти).

По данным источника, изготовление дубликата займет не менее трех недель и будет стоить около 10 млн рублей.

Инцидент произошел, когда поднял кубок над головой: у трофея отвалилось основание, а хрустальная крышка упала на газон и разбилась.

На Гусевском хрустальном заводе имени Мальцова во Владимирской области заявили, что производственного брака не выявлено.