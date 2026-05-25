Ибрагимович выступил за отставку Аллегри с поста главного тренера «Милана»

сегодня, 18:42

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри покидает пост главного тренера «Милана».

По данным источника, одним из инициаторов отставки стал советник владельцев клуба Златан Ибрагимович. Решение связано с итогами сезона: «Милан» занял пятое место в Серии А с 70 очками и не вышел в Лигу чемпионов.

Сообщается, что клуб также могут покинуть генеральный директор Джорджио Фурлани, спортивный директор Игли Таре и технический директор Джеффри Монкада.

VeniaminS
сегодня в 19:13
Круто разобрались !
Zhgoon
сегодня в 19:01
Поздно пить боржоми. Чего вообще ожидали от Аллегри? Уже давно было известно, что с его устаревшим антифутболом далеко не уедешь.
particular
сегодня в 18:58
Кто бы что не говорил, не просил и не ныл, но нынешний Милан и на дистанции был плох, и финиш обезобразил... Смена пейзажа напрашивается...
lazzioll
сегодня в 18:54
может не в них проблема все же а в тебе Ибра? сидеть с умным кю-ом на трибуне это вся твоя работа?? уже были великие Кан и Салихамиджич - чуть Баварию не развалили. вот еще один. С такими игроками типа Блеау и Фофанами ты что вообще хотел. Разберитесь внутри между собой. проблема как и у многих клубов, бывших большими в 90-ые 00-ые. вы не донесли до молодежи куда они пришли играть, в какой коллектив, за что бороться. те же беды что в Реале, МанЮнайтед и прочее.
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:51, ред.
А этого горбоносого дегенерата турнуть не хотят ? Как там у Жванецкого... "А может в консерватории что-нибудь поправить ?"

Этот клоун как появился в должности хз кто, так у Милана и "поперло".... На моей памяти Аллегри уже как 5-й "ху***ый" тренер у Ибры. Не многовато ?

Такой же дурень был и в ПСЖ (Леонардо). При нём тренеры менялись быстрее счета на табло. Как его проводили с песнями..., всё встало на нормальные рельсы у Парижа.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:44
А 6удут ли новые лучше этих?...
Гость
