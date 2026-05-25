Ринат Билялетдинов стал главным тренером костромского «Спартака»

Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов возглавил костромской «Спартак».
О назначении сообщила пресс-служба команды. Билялетдинов уже выступал за костромской клуб в качестве футболиста — в 1977 и 1978 годах.
Ранее специалист также работал в «СКА-Хабаровске», «Химках», «Олимпе» и «Долгопрудном».
Про игровой стиль Спартака К в этом сезоне мы все прекрасно знаем. В общем-то, и в "Золоте" он был таким же. Какую игру будет ставить Билялетдинов?.. Лично для меня это загадка, потому что не помню его стиля. Может и сломать команду. Однако посмотрим!
А вообще, Спартаку К с этой тренерской чехардой пора заканчивать. Надо определяться и строить команду.