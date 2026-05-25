Ринат Билялетдинов стал главным тренером костромского «Спартака»

сегодня, 19:18

Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов возглавил костромской «Спартак».

О назначении сообщила пресс-служба команды. Билялетдинов уже выступал за костромской клуб в качестве футболиста — в 1977 и 1978 годах.

Ранее специалист также работал в «СКА-Хабаровске», «Химках», «Олимпе» и «Долгопрудном».

Все комментарии
Freche
Freche ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 21:08
Да, могут. Их губернатор и руководство клуба клятвенно обещают, что стадион сделают этим летом. Поэтому Спартак Кострома может стать очень серьёзным конкурентом.
Про игровой стиль Спартака К в этом сезоне мы все прекрасно знаем. В общем-то, и в "Золоте" он был таким же. Какую игру будет ставить Билялетдинов?.. Лично для меня это загадка, потому что не помню его стиля. Может и сломать команду. Однако посмотрим!
4ejw95s38ed3
4ejw95s38ed3
сегодня в 20:00
Еще один редкостный физрук, нигде ничего не добившийся.
Vadik
Vadik ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 19:58
Вот они и начинают это делать. В прошедшем сезоне они хороший ход набрали, а по весне стали играть спустя рукава, так как у них стадион на реконструкции и они не смогли лицензироваться под РПЛ. А со следующего сезона видимо попрут!
Freche
Freche
сегодня в 19:35
Интересно, интересно! Я уже про него забыл, поэтому порылся в источниках. Не сказал бы, что результаты Рината Саяровича на тренерском поприще впечатляют. Ладно, посмотрим. Возможно, расчёт на его огромный опыт.
А вообще, Спартаку К с этой тренерской чехардой пора заканчивать. Надо определяться и строить команду.
