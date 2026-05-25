В «Родине» опровергли информацию о переговорах с Кокориным и Дзюбой

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин опроверг информацию о возможном переходе нападающих Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.
Сейчас много разговоров о футболистах с громкими именами, которых сватают в «Родину». Ни с кем из них переговоров мы не ведём. Мы не гонимся за статусом. У нас перспективная и быстрая атака, которой мы доверяем. На данный момент разговоры о Кокорине или Дзюбе не соответствуют действительности.
По моему мнению, Александр Кокорин слишком долго был вне российских реалий, причём, в чемпионате явно ниже по классу, чем РПЛ. При всём уважении к чемпионату Кипра и Александру, я не понимаю, кому он может пригодиться в "Вышке"?