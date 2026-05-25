В «Родине» опровергли информацию о переговорах с Кокориным и Дзюбой

сегодня, 20:16

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин опроверг информацию о возможном переходе нападающих Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.

Сейчас много разговоров о футболистах с громкими именами, которых сватают в «Родину». Ни с кем из них переговоров мы не ведём. Мы не гонимся за статусом. У нас перспективная и быстрая атака, которой мы доверяем. На данный момент разговоры о Кокорине или Дзюбе не соответствуют действительности.

Freche
сегодня в 21:20
В самом деле, зачем Родине Дзюба? У них есть Артём Максименко, примерно такой же по игровой роли, только быстрее и техничнее. Если, конечно, большие клубы Максименко не переманят.
По моему мнению, Александр Кокорин слишком долго был вне российских реалий, причём, в чемпионате явно ниже по классу, чем РПЛ. При всём уважении к чемпионату Кипра и Александру, я не понимаю, кому он может пригодиться в "Вышке"?
Vilar
сегодня в 20:35
Кто придумал эту провокацию, чтобы представители СФР (раньше Собес), выступали за Родину и позорили её.
Гость
