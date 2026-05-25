Арсен Адамов покинул «Зенит» свободным агентом

Защитник покинул «Зенит» после истечения срока контракта.

Пресс-служба петербургского клуба поблагодарила 26-летнего футболиста за работу в команде. Сейчас Адамов находится в статусе свободного агента.

Игрок перешел в «Зенит» из «Урала» в 2022 году. За время контракта он также выступал на правах аренды за «Оренбург» и «Ахмат».