Арсен Адамов покинул «Зенит» свободным агентом

сегодня, 20:43

Защитник Арсен Адамов покинул «Зенит» после истечения срока контракта.

Пресс-служба петербургского клуба поблагодарила 26-летнего футболиста за работу в команде. Сейчас Адамов находится в статусе свободного агента.

Игрок перешел в «Зенит» из «Урала» в 2022 году. За время контракта он также выступал на правах аренды за «Оренбург» и «Ахмат».

derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:44, ред.
"Зенит серийно делает лавочников из приличных игроков."

Ну, Зенит, всё таки - предмет неодушевлённый.
А у инициаторов и исполнителей каждого такого "нужного приобретения" есть ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО!

Полагаю, что это НЕнамеренное ослабление других команд просто ради ослабления, а не ДЛЯ УСИЛЕНИЯ Зенита, всё таки НЕ ИМЕЛО МЕСТА БЫТЬ.
По моему мнению, в Зените просто таки ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕсогласованность работы генерального директора, спортивного директора, его селекционной службы и БЕСХРЕБЕТНОСТЬ, прямо таки вызывающая сарказм исполнительность указаний "верхов" и отсутствие тренерского таланта у главного тренера (фамилию называть не буду), который, даже не знаю, КАКИМ видит развитие команды, улучшение и совершенствование её игры.
25процентный клоун
сегодня в 22:43, ред.
Толя, не Зенит, а Семак делает из игроков сборной России игроков лавки Зенита
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:31
А ведь приходил игроком сборной России, как и Волков, и Горшков. Зенит серийно делает лавочников из приличных игроков. Зато они теперь не достанутся конкурентам из-за ненадобности.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:21
Главное, чтобы второй остался...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 21:48
Да скорее попросили, сидеть там одно удовольствие
derrik2000
сегодня в 21:28
Если бабла, которое оторвал в Зените, ему недостаточно для дальнейшей жизни, то команд второй восьмёрки, желающих его видеть у себя - пруд пруди.
Все восемь! )
particular
сегодня в 21:12
Застолбили, поморочили и слили...
Владимир_Спартак
сегодня в 21:09
Вырвался из золотой клетки...)
3qq9dwx9gz9n
сегодня в 20:45
Зачем сидеть постоянно на лавке, возможно, где-то и пригодится.
