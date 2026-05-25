Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги

сегодня, 21:05

Ла Лига опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2025/26.

Всего номинантов пять: Ламин Ямаль из «Барселоны» — 16 голов и 11 ассистов в 28 матчах, Килиан Мбаппе из «Реала» — 25 голов и 5 ассистов в 31 игре, Ведат Мурики из «Мальорки» — 23 гола и 1 ассист в 37 встречах, Пабло Форнальс из «Бетиса» — 9 голов и 6 ассистов в 37 матчах, Николя Пепе из «Вильярреала» — 8 голов и 8 ассистов в 36 играх.

Победителя выберут эксперты, капитаны клубов и болельщики.

KAY_717
сегодня в 22:35
Ну по сумме Мбаппе ...
Comentarios
сегодня в 21:46
Хоть Мбаппе и забил больше, но пользы больше принес Ямаль
Jeck Denielse
сегодня в 21:43
Мбаппе вне конкуренции....
пират Елизаветы
сегодня в 21:39
Ямаль.
Форнальс
Пепе.
Жаль, что вингер Вильярреал Молейро в концовке слабо матчи отыграл.
Grizly88
сегодня в 21:34
Проголосовал за Ямаля за пижона 16 голов и 11 асистов это не хухри мухри
Nenash
сегодня в 21:31
Без вариантов..
Jeck Denielse
сегодня в 21:27
Голы и ассисты...не показатель....

Рафинья не в списке....а любой тренер предпочёл бы его вместо половины перечисленных в списке.....
particular
сегодня в 21:21
Первые трое из перечисленных наиболее вероятны... А дальше, голосующий винегрет может выдать любой результат, который, вряд ли устроит всех :)
Capral
сегодня в 21:19
Француз лучший!!! Ямаль- пижон и индивидуалист, и точно не такой яркий, как в прошлом сезоне...
