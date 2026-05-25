Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги

Ла Лига опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2025/26.
Всего номинантов пять: Ламин Ямаль из «Барселоны» — 16 голов и 11 ассистов в 28 матчах, Килиан Мбаппе из «Реала» — 25 голов и 5 ассистов в 31 игре, Ведат Мурики из «Мальорки» — 23 гола и 1 ассист в 37 встречах, Пабло Форнальс из «Бетиса» — 9 голов и 6 ассистов в 37 матчах, Николя Пепе из «Вильярреала» — 8 голов и 8 ассистов в 36 играх.
Победителя выберут эксперты, капитаны клубов и болельщики.
Жаль, что вингер Вильярреал Молейро в концовке слабо матчи отыграл.
Рафинья не в списке....а любой тренер предпочёл бы его вместо половины перечисленных в списке.....