Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Ла Лиги

сегодня, 21:05

Ла Лига опубликовала список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2025/26.

Всего номинантов пять: из «Барселоны» — 16 голов и 11 ассистов в 28 матчах, из «Реала» — 25 голов и 5 ассистов в 31 игре, из «Мальорки» — 23 гола и 1 ассист в 37 встречах, из «Бетиса» — 9 голов и 6 ассистов в 37 матчах, из «Вильярреала» — 8 голов и 8 ассистов в 36 играх.

Победителя выберут эксперты, капитаны клубов и болельщики.