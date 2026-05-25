Кордоба включён в окончательный состав Колумбии на ЧМ-2026

Сборная Колумбии представила заявку на чемпионат мира 2026 года. В окончательный состав команды попал форвард «Краснодара» .

В заявку не вошли полузащитник «Зенита» и арендованный петербургским клубом нападающий .

Вратари

Камило Варгас («Атлас»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»).

Защитники

Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Джон Лукуми («Болонья»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Йерри Мина («Кальяри»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Хоан Мохика («Мальорка»), Дейвер Мачадо («Нант»).

Полузащитники

Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Ричард Риос («Бенфика»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Джон Ариас («Палмейрас»), Хуан Портилья Ороско («Атлетико Паранаэнсе»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Густаво Пуэрта («Расинг»).

Нападающие

Луис Диас («Бавария»), Карлос Андрес Гомес («Васко да Гама»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»), Луис Суарес Чаррис («Спортинг»), Джон Кордоба («Краснодар»).