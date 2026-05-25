Кордоба включён в окончательный состав Колумбии на ЧМ-2026

Сборная Колумбии представила заявку на чемпионат мира 2026 года. В окончательный состав команды попал форвард «Краснодара» Джон Кордоба.
В заявку не вошли полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и арендованный петербургским клубом нападающий Джон Дуран.
Вратари
Камило Варгас («Атлас»), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд»), Давид Оспина («Атлетико Насьональ»).
Защитники
Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Сантьяго Ариас («Индепендьенте»), Джон Лукуми («Болонья»), Давинсон Санчес («Галатасарай»), Йерри Мина («Кальяри»), Вильер Дитта («Крус Асуль»), Хоан Мохика («Мальорка»), Дейвер Мачадо («Нант»).
Полузащитники
Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас»), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт»), Ричард Риос («Бенфика»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Джон Ариас («Палмейрас»), Хуан Портилья Ороско («Атлетико Паранаэнсе»), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль»), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»), Хорхе Карраскаль («Фламенго»), Густаво Пуэрта («Расинг»).
Нападающие
Луис Диас («Бавария»), Карлос Андрес Гомес («Васко да Гама»), Хуан Камило Эрнандес («Бетис»), Луис Суарес Чаррис («Спортинг»), Джон Кордоба («Краснодар»).
На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде сборная Германии сыграет в группе K с Узбекистаном, ДР Конго и Португалией. Перед стартом турнира команда под руководством Нестора Лоренцо проведет товарищеские матчи против Коста-Рики 2 июня и Иордании 8 июня.
Поздравляю Вас с победой Зенита в Чемпионате !!!!!!!
Вы же главный его болельщик......
Никто чаще вас не пишет про Газпром и Зенит......
Даже в кошмаре не представишь ваше настроение после матча Динамо-Краснодар.....когда вы поняли что полгода зря радовались непервому месту Зенита....
Два первых как то незадались...
Не понял слегка смысл последнего абзаца....коим боком тут Германия....