Компенсации Аллегри и руководителям «Милана» могут превысить 20 млн евро

вчера, 22:51

«Милан» может выплатить более 20 млн евро компенсаций после увольнения главного тренера Массимилиано Аллегри и руководителей клуба.

По данным источника, клуб согласовывает условия расторжения контрактов с генеральным директором Джорджио Фурлани, спортивным директором Игли Таре и техническим директором Джеффри Монкадой.

Фурлани может получить около 10 млн евро, Аллегри — 9 млн, Таре — около 3 млн. Монкаде выплатят только зарплату за июнь, так как его контракт истекал летом.

«Милан» рассчитывает снизить расходы в ходе переговоров. В частности, Аллегри могут разрешить перейти в другой клуб в сезоне-2026/27 в обмен на уменьшение компенсации.

Dauletbek
сегодня в 00:54
Зарплата Аллегри 5 млн.евро в год была. Это с нервами, каждый раз ходить на работу, объяснять, кричать на игроков. 9 млн.евро он получит без нервов, лёжа на диване...
сегодня в 00:09
Или Конте
пират Елизаветы
вчера в 23:50, ред.
болельщикам Россонери остается мечтать, что клуб возглавит Клопп...
или Гвардиола))
так и не понял. зачем уволили Пиоли
lazzioll
вчера в 23:41
вообще в Италии принято не компенсации выплачивать а платить з/п до конца контракта даже если чел ушел из клуба.но иногда соглашаются на компенсации, чтоб не растягивать. прикольные случаи когда выгоняют тренера берут нового - тот еще хуже и возвращают старого. все равно ему зарплата капала))
Jeck Denielse
вчера в 23:07, ред.
Ну согласитесь ???)))
вчера в 23:04
Ибрагимович точно не в деле !? ))
25процентный клоун
вчера в 23:02
Надеюсь Комо выстрелит в ЛЧ
Grizly88
вчера в 23:01
Милан законченный клуб
Jeck Denielse
вчера в 22:57
И ещё столько же от "Комо"....)))
