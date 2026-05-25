Компенсации Аллегри и руководителям «Милана» могут превысить 20 млн евро

вчера, 22:51

«Милан» может выплатить более 20 млн евро компенсаций после увольнения главного тренера и руководителей клуба.

По данным источника, клуб согласовывает условия расторжения контрактов с генеральным директором Джорджио Фурлани, спортивным директором Игли Таре и техническим директором Джеффри Монкадой.

Фурлани может получить около 10 млн евро, Аллегри — 9 млн, Таре — около 3 млн. Монкаде выплатят только зарплату за июнь, так как его контракт истекал летом.

«Милан» рассчитывает снизить расходы в ходе переговоров. В частности, Аллегри могут разрешить перейти в другой клуб в сезоне-2026/27 в обмен на уменьшение компенсации.