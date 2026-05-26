«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги после 29 лет в высшем дивизионе

«Падерборн» обыграл «Вольфсбург» во втором стыковом матче за право сыграть в Бундеслиге в сезоне-2026/27 (2:1 после дополнительного времени).
У гостей на 3-й минуте отличился Дженан Пейчинович, но уже на 14-й минуте «волки» остались в меньшинстве после удаления Йоакима Меле за вторую желтую карточку. На 38-й минуте Филип Билбия сравнял счет. Победный гол «Падерборн» забил в дополнительное время — на 100-й минуте отличился Лорин Курда.
Первый матч завершился со счетом 0:0. «Падерборн» вернется в Бундеслигу впервые с сезона-2019/20, а «Вольфсбург» покинет высший дивизион, где выступал с 1997 года.
Падерборн такой раздухаренный был именно потому что весь матч в большинстве.
Старый знакомый Эриксен и другие волчата пытались комбинировать и иногда выходили на ударные позиции, но тащил вратарь или мимо.
Игра Падерборна - это бей беги без мыслей. пас от вратаря защитнику. защитник на фланг, фланговый вперед по бровке, навес в штрафную, удар. всё. это все что делал Падерборн. похвалить конечно можно их, старались, отработали весь матч на жилах. но повторюсь играй в равных было бы по другому.
и все-таки очень заметно что Вольфсбург из вышки. хоть пасы и комбинации есть. Падерборн - бей-беги очередное вышло в высшую лигу. скорее всего на один сезон.