«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги после 29 лет в высшем дивизионе

сегодня, 00:07
ПадерборнЛоготип футбольный клуб Падерборн2 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургЗакончился в доп. время

«Падерборн» обыграл «Вольфсбург» во втором стыковом матче за право сыграть в Бундеслиге в сезоне-2026/27 (2:1 после дополнительного времени).

У гостей на 3-й минуте отличился Дженан Пейчинович, но уже на 14-й минуте «волки» остались в меньшинстве после удаления Йоакима Меле за вторую желтую карточку. На 38-й минуте Филип Билбия сравнял счет. Победный гол «Падерборн» забил в дополнительное время — на 100-й минуте отличился Лорин Курда.

Первый матч завершился со счетом 0:0. «Падерборн» вернется в Бундеслигу впервые с сезона-2019/20, а «Вольфсбург» покинет высший дивизион, где выступал с 1997 года.

Источник: soccer.ru Фото: IMAGO/Ulrich Hufnagel
Capral
сегодня в 00:58
А где главный "знаток" немецкого футбола, с фальшивой метрикой?
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    lazzioll
    сегодня в 00:13
    интересный матч. Падерборн - 40 ударов, 10 в створ, 20 угловых. у Вольфсбурга - 3 удара в свор, 2 угловых. но не стоит судить о матче по статистике. все испортила красная карточка.

    Падерборн такой раздухаренный был именно потому что весь матч в большинстве.

    Старый знакомый Эриксен и другие волчата пытались комбинировать и иногда выходили на ударные позиции, но тащил вратарь или мимо.

    Игра Падерборна - это бей беги без мыслей. пас от вратаря защитнику. защитник на фланг, фланговый вперед по бровке, навес в штрафную, удар. всё. это все что делал Падерборн. похвалить конечно можно их, старались, отработали весь матч на жилах. но повторюсь играй в равных было бы по другому.

    и все-таки очень заметно что Вольфсбург из вышки. хоть пасы и комбинации есть. Падерборн - бей-беги очередное вышло в высшую лигу. скорее всего на один сезон.
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:09
    быстрый гол волков, но один из игроков Вольфсбурга тупо подвел команду.
