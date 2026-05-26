«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги после 29 лет в высшем дивизионе

«Падерборн» обыграл «Вольфсбург» во втором стыковом матче за право сыграть в Бундеслиге в сезоне-2026/27 (2:1 после дополнительного времени).

У гостей на 3-й минуте отличился Дженан Пейчинович, но уже на 14-й минуте «волки» остались в меньшинстве после удаления Йоакима Меле за вторую желтую карточку. На 38-й минуте Филип Билбия сравнял счет. Победный гол «Падерборн» забил в дополнительное время — на 100-й минуте отличился Лорин Курда.

Первый матч завершился со счетом 0:0. «Падерборн» вернется в Бундеслигу впервые с сезона-2019/20, а «Вольфсбург» покинет высший дивизион, где выступал с 1997 года.