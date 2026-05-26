Стал известен характер травмы Месси

сегодня, 08:32

В «Интер Майами» сообщили, что замена Лионеля Месси в матче МЛС против «Филадельфии» была связана с мышечной усталостью в области левого подколенного сухожилия.

Аргентинский форвард покинул поле на 73-й минуте встречи, завершившейся победой его команды со счетом 6:4. После замены футболист направился в подтрибунное помещение, держась за левую ногу.

В клубе отметили, что сроки восстановления Месси будут зависеть от результатов дальнейших обследований и динамики его состояния.

Unkle_Istwan ответ yd6dcpzsugjx (раскрыть)
сегодня в 12:35
Ну вам-то виднее
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 11:29, ред.
...наверно Рон,до сих пор не щадит мебя, плюс рекламные ролики,нагрузки незапланированные! У Лео более размеренная жизнь,мне так думается и по натуре Он не такой вспыльчивый,всё это может сказаться на состоянии души и тела!!!
Grizly88
сегодня в 11:28
Месси не стоило выпускать до начала чм
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:25
Кто раньше завершит карьеру?
Икарус
сегодня в 11:22
Кр и Месси-люди, которым нечего доказывать.
yd6dcpzsugjx ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
сегодня в 10:37
Скорее глупости. Но не у Месси...
Unkle_Istwan
сегодня в 10:34
Воспаление хитрости
jw6vy8wfgm5v
сегодня в 10:05
Коротко, ничего страшного.
Ruslik1982
сегодня в 09:44
ЧМ сильно потеряет в интересе без Месси
shur
сегодня в 09:37
...пока Рон и Месси на поле - вечная конкуренция,во всём,везде, а теперь, кто дольше продержится на поляне по времени =))
zy5emp7ejj7c
сегодня в 09:26
СМИ!Как вы задолбали со своим меськой!
Romeo 777
сегодня в 09:25
Здоровья!
Без него Аргентине тяжко будет, пенальти не все могут уверенно реализовывать 🙃
9xkrs3bmsjpe
сегодня в 08:56
До ЧМ не много времени осталось... нужно восстановится....
bb22x6aj2hrb
сегодня в 08:55
Старость подкрадывается незаметно... организм уже не справляется с нагрузками...
