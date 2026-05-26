Стал известен характер травмы Месси

В «Интер Майами» сообщили, что замена в матче МЛС против «Филадельфии» была связана с мышечной усталостью в области левого подколенного сухожилия.

Аргентинский форвард покинул поле на 73-й минуте встречи, завершившейся победой его команды со счетом 6:4. После замены футболист направился в подтрибунное помещение, держась за левую ногу.

В клубе отметили, что сроки восстановления Месси будут зависеть от результатов дальнейших обследований и динамики его состояния.