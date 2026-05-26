Soccer.ru
Карпин выступает за переход Кисляка и Батракова в европейские клубы

сегодня, 11:13

Наставник сборной России Валерий Карпин считает, что переезд в Европу пойдет на пользу хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку и полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Да, 100%. Дело даже не в том, что они играют не в России, а как Головин и Сафонов – во Франции. Дело в том, что это игроки высокого уровня. И рядом с ними тот же Кисляк, тот же Батраков – когда вокруг тебя игроки сборной, а мы считаем, что это лучшие игроки России, соответственно, уровень их намного выше, чем, возможно, у твоих партнеров. Когда вокруг тебя все игроки высокого уровня, очень хочется что‑то у них перенимать и стремиться достичь такого же уровня.

Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Ну это как сказать. С Захаряном, с самого начала было ясно, что не потянет- ни по духу, ни по здоровью, несерьезный малый, хотя и не без способностей. А вот из Батракова и Кисляка, я бы выделил больше второго. Он серьезный парень, с физикой дружит, работоспособный, и может сыграть на нескольких позициях, в отличие от Батрака, у которого, кроме относительно неплохой техники и видения поля ничего нет. А кроме того, физически неважно смотрится, и на весь сезон не хватает, нестабилен, чего не скажешь про Кисляка, который, практически весь сезон проводит на определенном неплохом уровне...
Grizly88
сегодня в 12:49
Будут как Захарян сидеть на лавочке
Unkle_Istwan
сегодня в 12:36
Странно, что Карпин с его тренерским гением ещё не в Европе
Capral
сегодня в 12:19
А я думал, Валера ответит: "Без понятия"...
Vilar
Vilar ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:17
Его родина эстония.
112910415
сегодня в 12:11
Валера помаленьку заговариваться начал ))
Groboyd ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:05
А Жирков думаешь ничего не перенял и все те кто играли рядом с ними?
Bad Listener
сегодня в 12:03, ред.
Валера предатель родины, наш футбол поднимать нужно, а не восхвалять западный, нет давай всех выгоним в Европу, сначала футболистов, потом учёных, а потом и вообще всех с iq средним и выше и останется... то что останется. Хотя по моим наблюдениям возможно мы всё это уже сделали.
Палыч82 ответ zn9pd54kwnd4 (раскрыть)
сегодня в 12:01
В 90-е в испанском, итальянском и немецком чемпионатах было много добротных российских футболистов, причем уровнем повыше, чем Захарян, Миранчук и даже Головин с Сафоновым. И все равно немного из той кагорты игроков стали звездами команд, в которых выступали. И ведь это не только сильные мастера, типа А.Мостового и В.Карпина, и вполне деревянные Булыкин с Погребняком зажиаглись.
Так что тем больше наших ребят будет в топовых европейских первенствах, тем больше шансов на то, что кто-то там выйдет на серьезный уровень.
cska1948
сегодня в 11:52
Интересно было бы спросить у Карпина, кто и что из наших футболистов перенял у Халка и Вагнера Лав?
Romeo 777 ответ zn9pd54kwnd4 (раскрыть)
сегодня в 11:51
Если и советовал, никто ведь не знал, что Захарян будет ломаться даже от дуновения ветра.
Vilar
сегодня в 11:38
Кисляк на сборах сборной Карпину: «Вот ты думаешь, это мне дали пятнадцать суток? Чтобы ты вёл среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой! Ну ладно, давай, бухти мне, как космические корабли бороздят... — зевает, — Большой театр. А я посплю».
zn9pd54kwnd4
сегодня в 11:17
Интересно, а Карпин не советовал Захаряну повышать уровень в Европе?
