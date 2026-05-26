Вахания прокомментировал скандальный пенальти в матче «Ростов» — «Зенит»

сегодня, 12:15
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о назначенном пенальти в матче 30-го тура РПЛ против «Зенита», завершившемся поражением ростовчан со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре петербуржцы забили на 14-й минуте — Александр Соболев реализовал 11-метровый удар, назначенный после нарушения со стороны полузащитника «Ростова» Алексея Миронова. Хавбек задел рукой неожиданно подобравшегося к нему сзади Педро.

Не напихали ли Миронову за пенальти? Нет. С каждым такое может случиться. Он просто бежал и по инерции попал. Пенальти ли это? Раз поставили, значит да.

CCCP1922
сегодня в 13:04
Это уже вчерашний день...
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 12:25
Ничья бы Зенит все равно устроила. Роковая ошибка Краснодара была полностью выкладываться в кубковом матче с Динамо.
Гость
