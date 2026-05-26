Вахания прокомментировал скандальный пенальти в матче «Ростов» — «Зенит»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о назначенном пенальти в матче 30-го тура РПЛ против «Зенита», завершившемся поражением ростовчан со счетом 0:1.
Единственный мяч в игре петербуржцы забили на 14-й минуте — Александр Соболев реализовал 11-метровый удар, назначенный после нарушения со стороны полузащитника «Ростова» Алексея Миронова. Хавбек задел рукой неожиданно подобравшегося к нему сзади Педро.
Не напихали ли Миронову за пенальти? Нет. С каждым такое может случиться. Он просто бежал и по инерции попал. Пенальти ли это? Раз поставили, значит да.