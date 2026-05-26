Хавбек «Ман Юнайтед» Ибрагимов: «Играть за сборную России было моей мечтой»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прокомментировал свой вызов в сборную России. Футболист уже прибыл в расположение команды, которая готовится к трем предстоящим поединкам.
С [главным тренером сборной России Валерием] Карпиным мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне чуть узнал, я — о нем. Был неожиданный звонок, но очень радостно было. Играть за сборную России всегда было моей мечтой. Для любого футболиста играть за сборную — мечта.
в МЮ больше никто не добился такой чести !
глядя на кислые хлебальники кривоногих миллиардеров в матчах с Замбией и Гранадой я прям вижу какая это мечта. мечта - чтоб быстрее все закончилось и поехать в Кофеманию. Я вижу когда бразильцы хотят играть в сборной - при обьявлении состава в обморок падают или плачут всей своей бразильской семьей из 40 человек если не взяли или танцуют если в составе.. вот это желание играть и мечта