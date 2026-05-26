Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Хавбек «Ман Юнайтед» Ибрагимов: «Играть за сборную России было моей мечтой»

сегодня, 12:18

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прокомментировал свой вызов в сборную России. Футболист уже прибыл в расположение команды, которая готовится к трем предстоящим поединкам.

С [главным тренером сборной России Валерием] Карпиным мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне чуть узнал, я — о нем. Был неожиданный звонок, но очень радостно было. Играть за сборную России всегда было моей мечтой. Для любого футболиста играть за сборную — мечта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вахания прокомментировал скандальный пенальти в матче «Ростов» — «Зенит»
Сегодня, 12:15
Карпин выступает за переход Кисляка и Батракова в европейские клубы
Сегодня, 11:13
Глушаков: «„Спартак“ был, есть и будет главной народной командой»
Вчера, 18:02
Газзаев: «„Спартак“ заслужил победу в Суперфинале Кубка России»
Вчера, 12:57
Абаскаль: «Этот „Спартак“ способен выиграть чемпионат»
Вчера, 10:26
Хавбек «Краснодара» Дуглас раскритиковал формат Кубка России
Вчера, 00:33
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:54
Ещё бы сборная была и быть мечте реальностью, но тогда бы звонил не Валера
112910415
112910415
сегодня в 12:40
ещё бы !
в МЮ больше никто не добился такой чести !
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:40
Для любого футболиста играть за сборную — мечта.(с)
глядя на кислые хлебальники кривоногих миллиардеров в матчах с Замбией и Гранадой я прям вижу какая это мечта. мечта - чтоб быстрее все закончилось и поехать в Кофеманию. Я вижу когда бразильцы хотят играть в сборной - при обьявлении состава в обморок падают или плачут всей своей бразильской семьей из 40 человек если не взяли или танцуют если в составе.. вот это желание играть и мечта
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 