Хавбек «Ман Юнайтед» Ибрагимов: «Играть за сборную России было моей мечтой»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свой вызов в сборную России. Футболист уже прибыл в расположение команды, которая готовится к трем предстоящим поединкам.

С [главным тренером сборной России Валерием] Карпиным мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне чуть узнал, я — о нем. Был неожиданный звонок, но очень радостно было. Играть за сборную России всегда было моей мечтой. Для любого футболиста играть за сборную — мечта.