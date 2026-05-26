Евсеев продолжит тренировать махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что Вадим Евсеев продолжит работу в качестве главного тренера команды.
По словам руководителя клуба, приглашение опытного специалиста полностью себя оправдало. Газизов отметил, что при Евсееве команда изменила стиль игры, а ряд футболистов сумел раскрыться с новой стороны.
Газизов подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Евсеевым предусмотрено действующим контрактом тренера.
Вообще-то, у него отлично получается в Динамо Мх! Пусть продолжает!