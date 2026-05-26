Евсеев продолжит тренировать махачкалинское «Динамо»

сегодня, 12:30

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что Вадим Евсеев продолжит работу в качестве главного тренера команды.

По словам руководителя клуба, приглашение опытного специалиста полностью себя оправдало. Газизов отметил, что при Евсееве команда изменила стиль игры, а ряд футболистов сумел раскрыться с новой стороны.

Газизов подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Евсеевым предусмотрено действующим контрактом тренера.

VeniaminS
сегодня в 13:35
Пока у него все хорошо получется.
drug01
сегодня в 13:29
Желаем учесть все ошибки сезона прошедшего и удачи!!!
Freche
сегодня в 13:20
Покоритель Уэльса и Урала Вадим Евсеев!
Вообще-то, у него отлично получается в Динамо Мх! Пусть продолжает!
Анатолий Гуськов
сегодня в 13:05
А как же иначе?
112910415
сегодня в 12:36
Евсееву - слава !
