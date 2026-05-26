Губерниев одобрил возвращение Дзюбы в «Спартак»

сегодня, 12:58

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о слухах о вероятном возвращении в «Спартак» нападающего Артема Дзюбы. Игрок находится без клуба после ухода из «Акрона» по окончании минувшей кампании.

Вопрос в том, соответствуют ли его физическая форма и кондиции нынешнему «Спартаку». Дзюба еще в состоянии поиграть на высоком уровне. С точки зрения пиара — этот переход будет мощнейшим. Если придет и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в «Спартаке». А если окажется в другой команде — тоже хорошо.

Bad Listener
сегодня в 13:24, ред.
О, ну всё тогда, берём, и Губерниева берём заместо Карседы, или нет, заместо Какахи спортивным директором, этого то судьи будут уважать
Freche
сегодня в 13:18
А как же это пропустил новость, что Дмитрия Губерниева наконец-то главным тренером Спартака назначили!
Alex_67
сегодня в 13:09
Надоел уже этот биатлонист... Везде пытается вставить свои пять копеек.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:07
Вот потеха будет, если действительно вернётся...
112910415
сегодня в 13:01
Губерниев - непримиримый враг тишины !
лишь бы что-нибудь языком молоть ... )
Гость
