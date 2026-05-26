Губерниев одобрил возвращение Дзюбы в «Спартак»

Известный комментатор высказался о слухах о вероятном возвращении в «Спартак» нападающего . Игрок находится без клуба после ухода из «Акрона» по окончании минувшей кампании.

Вопрос в том, соответствуют ли его физическая форма и кондиции нынешнему «Спартаку». Дзюба еще в состоянии поиграть на высоком уровне. С точки зрения пиара — этот переход будет мощнейшим. Если придет и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в «Спартаке». А если окажется в другой команде — тоже хорошо.