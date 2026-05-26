Испания. Примера 2025/2026

Челестини может возглавить «Хетафе»

сегодня, 14:18

Бывший наставник ЦСКА Фабио Челестини может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как сообщает Marca, швейцарский специалист является главным кандидатом на пост тренера «Хетафе».

По данным источника, 50-летний тренер уже достиг предварительной договоренности с клубом и возглавит команду в случае ухода нынешнего наставника Пепе Бордаласа.

Интерес к Бордаласу проявляют «Севилья», «Эспаньол» и ряд зарубежных клубов.

Стоит отметить, что Челестини выступал за «Хетафе» во время своей игровой карьеры.

Все комментарии
112910415
сегодня в 16:44
большой риск, большой !
lazzioll
сегодня в 15:42
Хетафе в еврокубках будет. нормальный расклад. команда конечно специфическая со своим стилем
3ttha9g78var
сегодня в 15:18
Жалко Хетафе очень.
Bad Listener
сегодня в 14:49, ред.
Всё же хорошо было у команды, так высоко забрались, не понравилось? Хочется за выживание бороться?
Гость
