Челестини может возглавить «Хетафе»

Бывший наставник ЦСКА может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как сообщает Marca, швейцарский специалист является главным кандидатом на пост тренера «Хетафе».

По данным источника, 50-летний тренер уже достиг предварительной договоренности с клубом и возглавит команду в случае ухода нынешнего наставника Пепе Бордаласа.

Интерес к Бордаласу проявляют «Севилья», «Эспаньол» и ряд зарубежных клубов.

Стоит отметить, что Челестини выступал за «Хетафе» во время своей игровой карьеры.