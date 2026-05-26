Челестини может возглавить «Хетафе»

Бывший наставник ЦСКА Фабио Челестини может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как сообщает Marca, швейцарский специалист является главным кандидатом на пост тренера «Хетафе».
По данным источника, 50-летний тренер уже достиг предварительной договоренности с клубом и возглавит команду в случае ухода нынешнего наставника Пепе Бордаласа.
Интерес к Бордаласу проявляют «Севилья», «Эспаньол» и ряд зарубежных клубов.
Стоит отметить, что Челестини выступал за «Хетафе» во время своей игровой карьеры.