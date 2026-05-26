«Футболистик подъехал». Карпин с юмором встретил Ибрагимова в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с юмором встретил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова после его прибытия в расположение национальной команды.
18-летний хавбек впервые получил вызов в сборную России — его имя вошло в окончательный состав на предстоящие товарищеские матчи, объявленный 18 мая.
26 мая Ибрагимов присоединился к команде на базе в Новогорске, где проходит подготовка к ближайшим встречам. При встрече Карпин обратился к молодому футболисту со словами: «О, футболистик подъехал».