«Футболистик подъехал». Карпин с юмором встретил Ибрагимова в сборной

сегодня, 14:49

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с юмором встретил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова после его прибытия в расположение национальной команды.

18-летний хавбек впервые получил вызов в сборную России — его имя вошло в окончательный состав на предстоящие товарищеские матчи, объявленный 18 мая.

26 мая Ибрагимов присоединился к команде на базе в Новогорске, где проходит подготовка к ближайшим встречам. При встрече Карпин обратился к молодому футболисту со словами: «О, футболистик подъехал».

lazzioll
сегодня в 18:03
99% паспортистов из сборной и тренеришка Волеро никогда даже на матче МЮ не будут присутствовать, не говоря уже о том чтоб числиться в команде или играть в ней или похожей по статусу. так что на дурачков Ибрагимову обижаться не стоит))
Vilar
сегодня в 17:53
Тренеришка продемонстрировал полное отсутствия чувства юмора и воспитанности.
q5j2uukc49bh
сегодня в 17:08
Обильные слова говоришь,да
112910415
сегодня в 16:43
удивительно остроумно ((
Анатолий Гуськов
сегодня в 16:39
Такими шутками можно парня прибить. Ему всего 18.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:58
Юмор может помочь в налаживании атмосферы в сборной...
Bad Listener
сегодня в 14:50, ред.
О, шарлотанчик шутканул
