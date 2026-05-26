Газизов: «„Динамо“ не дало поводов усомниться, что оно сильнее „Урала“»

сегодня, 14:55

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что его команда заслужила победу над «Уралом» в стыковых играх за право выступить в РПЛ.

В моём понимании, мы были сильнее соперника. «Урал» – серьёзная команда и по составу, и по менеджменту, мощнейшая организация. Тем приятнее, что мы не дали никаких поводов усомниться, что мы сильнее.

Также Газизов прокомментировал спорный гол Миро в первом матче против «Урала». Этот мяч стал единственным в той встрече и принес «Динамо» победу.

Для нас и наших болельщиков это гол. Ни один повтор не доказывает, что мяч не пересёк линию ворот. Если бы этот гол не засчитали, уже с нашей стороны было бы недовольство.

Все комментарии
25процентный клоун
сегодня в 17:47
Гола не было и пену украли
Groboyd
сегодня в 16:10
Конечно, за счёт придуманного гола. Который заставил Урал раскрываться в ответной игре.
end3bfhpn7e2
сегодня в 15:17
Это Урал слабее Динамо оказался, к пердиву привык.
