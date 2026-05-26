Группа «Корни» выступит перед матчем Россия — Буркина-Фасо

сегодня, 16:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-Фасо05.06.2026 в 15:00 Не начался

Перед товарищеским матчем сборной России против команды Буркина-Фасо в Волгограде для болельщиков пройдет концертная программа.

Главным музыкальным гостем встречи станет группа «Корни», которая выступит перед стартом матча национальной команды.

Откроет программу волгоградская рок-группа «330 м/с», исполнившая кавер на песню Виктора Цоя и группы «Кино» — «В наших глазах».

После окончания игры на сцену выйдет певец и финалист проекта Олега Газманова «Родники» Сергей Нихаенко, который исполнит композицию «Высота».

112910415
сегодня в 17:27
ну да, весь народ в едином порыве о Корнях мечтает ! )
shur
сегодня в 16:49
...лучше бы Корни пустили, играть было бы невозможно =))
Capral
сегодня в 16:35
Логично! Как я сам не догадался?)))
Bad Listener
сегодня в 16:31
Я бы на месте группы выступил не на матче а против матча
Groboyd
сегодня в 16:28
Какой матч, такая и группа на разогреве.
Али Самаркандский
сегодня в 16:24
Не плохой будет разогрев к игре.
