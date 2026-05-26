Группа «Корни» выступит перед матчем Россия — Буркина-Фасо

Перед товарищеским матчем сборной России против команды Буркина-Фасо в Волгограде для болельщиков пройдет концертная программа.

Главным музыкальным гостем встречи станет группа «Корни», которая выступит перед стартом матча национальной команды.

Откроет программу волгоградская рок-группа «330 м/с», исполнившая кавер на песню Виктора Цоя и группы «Кино» — «В наших глазах».

После окончания игры на сцену выйдет певец и финалист проекта Олега Газманова «Родники» Сергей Нихаенко, который исполнит композицию «Высота».