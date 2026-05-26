Кисляк — самый подорожавший игрок РПЛ по версии Transfermarkt

сегодня, 17:32

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги.

Возглавляет список полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — он вырос в цене на 3 млн евро и теперь оценивается в 28 млн. Второе место занимает хавбек ЦСКА Матвей Кисляк, прибавивший в стоимости на 5 млн, сейчас его оценивают в 25 млн. Представитель «армейцев» стал самым подорожавшим игроком. Замыкает первую тройку вингер «Зенита» Педро (20 млн, +3 млн).

Самым подешевевшим футболистом стал нападающий клуба из Санкт-Петербурга Джон Дуран (-10 млн, нынешняя стоимость — 15 млн). Далее идут выступающие за «Спартак» полузащитник Жедсон и форвард Манфред Угальде (у обоих -2 млн). Новая стоимость португальца 16 млн, костариканца — 12 млн.

25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:48
Кто-то точно доплачивает у армейских за эти ценники.
Жедсон лучший игрок рпл и на голову выше Сперцянов и прочих
rg2fpcxe688c
rg2fpcxe688c
сегодня в 17:37
Если бы концовку не провалили, ещё бы подорожал
Гость
