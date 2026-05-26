Средний возраст футболистов в Кубке России-2025/26 ниже 25 лет

Российский футбольный союз опубликовал данные по среднему возрасту игроков в Кубке России сезона 2025/26.

Он составил 24,92 года. По сравнению с розыгрышем 2024/25 цифры выросли на 0,2 (24,72).

В сравнении с национальными кубками Англии, Германии, Италии, Испании и Франции, в российском турнире играют более молодые футболисты. В Кубке Германии средний показатель оказался ближе всего к российскому — 25,76 лет. В Англии — 26,33 года, в Италии — 26,58, в Испании — 26,92, во Франции — 27,33.

Самой молодой командой прошедшего сезона в Кубке России стало «Строгино» из Москвы, чей средний возраст составил 19,1 года. Далее идёт ещё один представитель столицы — «Чертаново» (19,9), третье место заняла «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Наиболее возрастной командой оказался «РВ Челлендж» со средним возрастом игроков в 29,3 лет. Владивостокский «Анри» (29,1) и «Кубань Холдинг» из станицы Павловской (28,4) заняли вторую и третью строчку в списке самых опытных команд розыгрыша.

Средний возраст футболистов «Спартака» и «Краснодара», выступивших в Суперфинале Кубка России, составляет 27 и 26,3 года соответственно.