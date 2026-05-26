В «Спартаке» выделили цели на сезон-2026/27

сегодня, 17:51

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цели московского клуба на следующий сезон.

Конечно же, борьба за золото. Вне всякого сомнения. Потому что очень странно было бы, остановившись в шаге от бронзы и завоевав Кубок, мечтать о чем-то меньшем. Конечно же, борьба за золото. Мы будем точечно усиливать команду, мы будем бороться за золото.

В какую линию будут новички? Давайте так — не хотел бы залезать в зону ответственности спортивного директора, есть направления, которые надо усилить. Даже во время игры в финале это можно было заметить. Но это не будет массовое усиление.

lotsman
lotsman ответ Анатолий Гуськов (раскрыть)
сегодня в 17:59
У каждого своя дорога, но цель у всех одна.)
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:58
Однако, на массовое усиление, как в Зените, мы не пойдём. Мы пойдём другим путём.
lotsman
сегодня в 17:55
Это хорошо, что такие цели. Нам с Спартаком всегдва интересно бороться.)
Bad Listener
сегодня в 17:54
Зачем меняли директора, чем Олежа был плох, тоже самое сказал бы один в один, вы если меняете то меняйте на человека с другими взглядами и мышлением или не меняйте вообще, что это за рокировка ладью на ладью, так не работает.
