В «Спартаке» выделили цели на сезон-2026/27

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обозначил цели московского клуба на следующий сезон.

Конечно же, борьба за золото. Вне всякого сомнения. Потому что очень странно было бы, остановившись в шаге от бронзы и завоевав Кубок, мечтать о чем-то меньшем. Конечно же, борьба за золото. Мы будем точечно усиливать команду, мы будем бороться за золото.

В какую линию будут новички? Давайте так — не хотел бы залезать в зону ответственности спортивного директора, есть направления, которые надо усилить. Даже во время игры в финале это можно было заметить. Но это не будет массовое усиление.