Маркиньос: «„Спартаку“ по силам взять чемпионство в следующем сезоне»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос оценил перспективы московского клуба в следующем сезоне.
Конечно, «Спартаку» по силам взять чемпионство в следующем сезоне. Как оценю своё выступление? Думаю, я хорошо провёл этот сезон. Лучше, чем прошлый. 15 очков по системе «гол+пас» за сезон — это хороший результат.
Почему Великий Бесков не выиграл столько, сколько выиграл Лобановский? По одной причине- у Бескова не было стержня в игре, он не выстраивал Спартак по научному принципу, как это делал Лобановский, он не начинал строить Спартак от обороны, как это делал Лобановский. Спартак, и тогда, и сейчас- играет в романтичный футбол, а такой футбол, не часто побеждает на самом высоком уровне...
Карседо неплохо читает соперника, комбинирует, в отсутствии ярко выраженного ЦФ ищет преимущество в атаке флангами, и не плохо, но глобального выстроенного футбола у него сейчас нет. К примеру, та же Барселона выигрывает в Примере почти всё, а в ЛЧ бессильна, и всё потому, что тренер не прагматик, не может грамотно сбалансировать игру. У Спартака, нечто похожее. До следующей весны еще много времени. Hе буду забегать вперед или предсказывать, но работы у Карседо много и много разговоров про чемпионство, что не всегда хорошо.
