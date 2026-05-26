Маркиньос: «„Спартаку“ по силам взять чемпионство в следующем сезоне»

сегодня, 18:08

Полузащитник «Спартака» Маркиньос оценил перспективы московского клуба в следующем сезоне.

Конечно, «Спартаку» по силам взять чемпионство в следующем сезоне. Как оценю своё выступление? Думаю, я хорошо провёл этот сезон. Лучше, чем прошлый. 15 очков по системе «гол+пас» за сезон — это хороший результат.

Groboyd
сегодня в 19:22
Пока нет. Если кадровые вопросы не будут решены, то никакой борьбы за победу в чемпионате Спартак вести не будет. Нельзя выиграть чемпионат без забивного ЦФ, либо это должна быть ложная девятка с определёнными установками.
Булатов также правильно сказал про шесть позиций, которые стоило бы усилить.
Capral
сегодня в 19:02
Желания дело хорошее, но если оно не подкреплено качественной игрой, а главное- фундаментальной, о чемпионстве говорить сложно... А у Спартака, пока, такой игры нет. Ни в одной игре Спартака в кубке, кроме финала, но тоже с оговоркой, не было кардинально четкой выстроенной игры. Карседо сейчас строит Спартак в большей степени стихийный, атакующий, летящий. Но в финале было заметно, как по-прежнему у КБ проваливается центр, как ЦЗ не успевает страховать полузащиту и тп.

Почему Великий Бесков не выиграл столько, сколько выиграл Лобановский? По одной причине- у Бескова не было стержня в игре, он не выстраивал Спартак по научному принципу, как это делал Лобановский, он не начинал строить Спартак от обороны, как это делал Лобановский. Спартак, и тогда, и сейчас- играет в романтичный футбол, а такой футбол, не часто побеждает на самом высоком уровне...

Карседо неплохо читает соперника, комбинирует, в отсутствии ярко выраженного ЦФ ищет преимущество в атаке флангами, и не плохо, но глобального выстроенного футбола у него сейчас нет. К примеру, та же Барселона выигрывает в Примере почти всё, а в ЛЧ бессильна, и всё потому, что тренер не прагматик, не может грамотно сбалансировать игру. У Спартака, нечто похожее. До следующей весны еще много времени. Hе буду забегать вперед или предсказывать, но работы у Карседо много и много разговоров про чемпионство, что не всегда хорошо.

Удачи Спартаку, всегда и во всём!!!!!!!
particular
сегодня в 18:45
До тех пор, пока вместо упакованной команды будет сборище индивидуалистов, фантазёров, позёров и лентяев, - можно говорить что угодно, рассматривая пьедестал снизу вверх :)
Capral
сегодня в 18:38
Как обычно.)))
Когда же уже реализуют свои желания?
particular
сегодня в 18:36
Межсезонка, наверняка, будет утрамбована грозными и обнадёживающими заявлениями :)
particular
сегодня в 18:35
Говоря о будущем, некоторые не снимают розовые очки...
32mzjf7jgbna
сегодня в 18:34
Маркиньос наверное не знает, что до него об этом говорили каждый год и каждый год боролись с цска за пятое место.
пират Елизаветы
сегодня в 18:29
в принципе у Спартака состав хороший, но места по весне считают.
пират Елизаветы
сегодня в 18:29
в каждый год эти разговоры.
понятно, Спартак выиграл кубок, был лучше Краснодара.
но не забыааем, как Спартак проиграл Кр.Советов.
разгром от Динамо Москвы 2-5.
Балтика вообще не заметила красно-белых.
Спартак потратил 150 млн долларов за период с 2022 года
(уже после отстранений от еврокубков)
опасаюсь представить сколько еще надо потратить, что бы хотя бы изобразить борьбу за золото))
Bad Listener
сегодня в 18:21
Нам по силам, но мы не будем
Capral
сегодня в 18:21
Ну всё, понесло. Теперь, их не остановить...
112910415
сегодня в 18:11
меньше слов
больше дел
Гость
