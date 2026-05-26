Агент Тюкавина оценил вероятность перехода нападающего в «Зенит»

сегодня, 18:23

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

Пока что никаких уходов в другие клубы нет, но никогда не говори никогда. Костя не скрывал, что хочет поиграть в Европе. Но сейчас начнётся чемпионат мира, а до него вряд ли будут какие-то предложения или даже разговоры. Но у Кости нет такого, что лишь бы уехать абы куда.

Что касается «Зенита», слухи не комментирую. У нас контракт с «Динамо» до 2030 года. Если клубы между собой решат, то будем дальше смотреть. Но сейчас хочется, чтобы Костя за сборную отыграл и уехал в нормальный отпуск. На данный момент он игрок «Динамо», а мы никуда не просимся и не стучим в дверь, чтобы нас куда-то взяли.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:08, ред.
..по сути самые годы-сливки (до 2030 года) игры любого молодого,перспективного нападающего, но похоже не в нашем
случае,тут можно о патриотизме загутарить, но и это не наш случай, а наш вариант это тормозуха развития Тюки,жаль!!!
Romeo 777
сегодня в 19:09
«Но у Кости нет такого, что лишь бы уехать абы куда»

А куда он хочет?😁 В МС или Реал?
lotsman
сегодня в 18:45
Вероятность перехода в Зенит?!! А вы сначала у Зенита спросите, нужен ли он Зениту?
Capral
сегодня в 18:35
Как не старается хитро задый Сифонов набить цену усредненному Тюкавину, но в Европу не зовут, а Зениту, похоже, он не очень нужен. К тому же, Костик ещё должен поехать в аэропорт, встречать любимого недотренера. Тем не менее, Сафонов ясно даёт понять, что ничего невозможного нет, а контракт до 2030-го, всего лишь формальность...
c6qen28kyzxn
сегодня в 18:29
Тюкавин абсолютно не нужен Зениту, разве что на лавку.
