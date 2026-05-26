Гаджиев оценил вызов Ибрагимова в сборную России

Почётный президент махачкалинского «Динамо» прокомментировал вызов полузащитника «Манчестер Юнайтед» в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

Безусловно, в Дагестане теперь будут ещё пристальнее следить за сборной России. Ориентиры — это главная движущая сила для мальчишек. Для дагестанцев это будет дополнительной мотивацией. Это очень яркий пример, потому что Амир выступает за «Манчестер Юнайтед». Он там засвечивается и ярко выступает. А игра за национальную команду — это святое.