Товарищеские матчи. Сборные 2026

Гаджиев оценил вызов Ибрагимова в сборную России

сегодня, 18:48

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

Безусловно, в Дагестане теперь будут ещё пристальнее следить за сборной России. Ориентиры — это главная движущая сила для мальчишек. Для дагестанцев это будет дополнительной мотивацией. Это очень яркий пример, потому что Амир выступает за «Манчестер Юнайтед». Он там засвечивается и ярко выступает. А игра за национальную команду — это святое.

632c6g8zfh9w
сегодня в 18:58
Теперь Амиру нужно оправдать ожидания....
