Создание хрустальной части трофея Кубка России при запросе займёт 2 недели

Генеральный директор Гусевского хрустального завода имени Мальцова Владимир Черторогов сообщил, что изготовление хрустальных деталей трофея Кубка России займёт две недели при запросе на их создание.

После Суперфинала между «Спартаком» и «Краснодаром» во время поднятия нападающим московской команды кубка над головой трофей разбился.

Какая у меня может быть реакция — неаккуратное обращение с изделиями из хрусталя. Мы регулярно делаем детали для кубка, не сами кубки, только хрустальную часть. При благоприятных условиях создание этой части займёт две недели. Пока не было запросов на изготовление. Но не мы же поставщики этого кубка, есть какие-то компании, которые официально поставляют. Мы по запросу поставляем детали, в случае такого запроса изготовление займёт две недели.

С чем связываю поломку? Есть хрустальные бокалы и фужеры, люди к таким изделиям как-то относятся с любовью. Хрусталь в целом достаточно прочный как материал, толстостирование делает изделие крепким. Крышка соскочила, ударилась по кубку, ножка отбилась. Есть съёмная крышка, при поднятии просто нужно снимать крышку, бывает, что туда наливают шампанское. Но понятно, что это всё эмоции футболистов.