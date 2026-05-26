Создание хрустальной части трофея Кубка России при запросе займёт 2 недели

сегодня, 19:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор Гусевского хрустального завода имени Мальцова Владимир Черторогов сообщил, что изготовление хрустальных деталей трофея Кубка России займёт две недели при запросе на их создание.

После Суперфинала между «Спартаком» и «Краснодаром» во время поднятия нападающим московской команды Пабло Солари кубка над головой трофей разбился.

Какая у меня может быть реакция — неаккуратное обращение с изделиями из хрусталя. Мы регулярно делаем детали для кубка, не сами кубки, только хрустальную часть. При благоприятных условиях создание этой части займёт две недели. Пока не было запросов на изготовление. Но не мы же поставщики этого кубка, есть какие-то компании, которые официально поставляют. Мы по запросу поставляем детали, в случае такого запроса изготовление займёт две недели.

С чем связываю поломку? Есть хрустальные бокалы и фужеры, люди к таким изделиям как-то относятся с любовью. Хрусталь в целом достаточно прочный как материал, толстостирование делает изделие крепким. Крышка соскочила, ударилась по кубку, ножка отбилась. Есть съёмная крышка, при поднятии просто нужно снимать крышку, бывает, что туда наливают шампанское. Но понятно, что это всё эмоции футболистов.

particular
сегодня в 19:42
Одни брак гонят, у других руки растут не из того места... Потом слова, сопли и обещания...
Bad Listener
сегодня в 19:27, ред.
Я всё же надеюсь что в РФС наконец то начнут учиться на своих ошибках, но судя по всему надеюсь зря. Сколько надо раз кубок разбить чтобы его забраковали окончательно? Вообще как бы там какой то Пирло приезжал, ещё какие то люди важные, они наверное тоже это позорище видели. А. Плевать уже, всё равно футбола нет в стране, уже ничего не стыдно.
