Названа причина, по которой «Спартак» всё ещё не продлил контракт с Барко

сегодня, 19:46

Журналист Максим Никитин объяснил, почему «Спартак» до сих пор не подписал новый контракт с полузащитником Эсекьелем Барко.

Уверен, что будет новый контракт. Почему не продлили до сих пор? Агент начал выкручивать руки. На что в «Спартаке» сказали: поговорим по окончании сезона. И это сыграло в пользу Барко: в финале Кубка он отдал голевой пас и забил пенальти в послематчевой серии.

Понятно, что для него «Спартак» — удачная история. До этого Барко никогда не был центром спортивного проекта. Его любит публика, он свободен в принятии решений на поле. Эсекьель – лидер, забивает, делает ассисты. Поэтому «Спартак» его не отдаст. Молодец, что вышел на финал на жёстких уколах. Меньше мяча у него было, но решающие действия были за ним.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:54
Барко в Спартаке и Спартак без Барко это разные команды...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:48
Реально лучший матч в году провел. Ни передержки, ни обрезов. Чётко и уверенно. С его пасов могли ещё парочку забить
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:14, ред.
Опять началось не пойми что. Барко вышел на уколах, значит Спартаку плевать на него и других. Какой нибудь Березуцкий заканчивал матч со сломанными рёбрами так браво, мужик!!!
Хватит писать в отношение Спартака фантасмагорию, которая к футболу и к жизни никакого отношения не имеет.
Почти в каждом клубе и всборных были случаи когда игроки играли на уколах, доигрывали с травмами. Но конечно надо только плохое про Спартак написать.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:57, ред.
О это Максим. Тогда стоит у парня уточнить кто на жёстких уколах? Точно надо быть на жёстких уколах чтобы хвалить человека за то что он гробит своё здоровье. Очень жаль если Барко пришлось на жёстких уколах играть, и жаль что в Спартаке плевать на свои кадры. Бабича кстати сломали как то так. Он тоже на уколах играл, а потом через полгода кресты. Ну сами тоже дурачки угодливые, не умеют в жизни приоритеты расставлять, не уважают и не любят себя, поэтому и характера нет у команды.
Гость
