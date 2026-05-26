Аршавин сообщил, что посетит чемпионат мира-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сообщил, что отправится на предстоящий летом чемпионат мира.
Я посещу чемпионат мира. Планирую посетить игры первой недели. Для меня фавориты — Франция и Испания. У французов суперсостав, а Испания — действующий чемпион Европы.
Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Испания чемпион Европы, лучшая командная игра, Красная Фурия давно доказала всем за счет чего побеждает.
добавлю в список Аргентину.
мощная опытная команда, железный характер.
качество игры у чемпионов мира важней эстетики.
Англия где то рядом.
хотелось бы чтоб хотя бы до 1\4 финалов дошли команды из Африки и Азии.
но не забываем, как на ЧМ происходят сенсации.
и по традиции, один из фаворитов в списке обязательно жидко обделается))
а некоторые, как Италия, успевают это сделать до ЧМ.