Суперфинал Кубка России вошёл в тройку по посещаемости финалов в Европе

Матч Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» оказался в топ-3 самых посещаемых финалов кубков в Европе в сезоне 2025/26. На игре, которая состоялась на стадионе «Лужники» в Москве, побывали 72­ 978 человек.

Больше зрителей собрали только решающие игры в Англии и Германии: «Челси» – «Манчестер Сити» (83 337) и «Бавария» – «Штутгарт» (74 064).

Прошедший 24 мая финал обошёл по посещаемости Испанию и Италию.