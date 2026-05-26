Суперфинал Кубка России вошёл в тройку по посещаемости финалов в Европе

Матч Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» оказался в топ-3 самых посещаемых финалов кубков в Европе в сезоне 2025/26. На игре, которая состоялась на стадионе «Лужники» в Москве, побывали 72 978 человек.
Больше зрителей собрали только решающие игры в Англии и Германии: «Челси» – «Манчестер Сити» (83 337) и «Бавария» – «Штутгарт» (74 064).
Прошедший 24 мая финал обошёл по посещаемости Испанию и Италию.
От Клуба, за которого готов отдать всю жизнь!
Но видет Он при этом средненькую тему,
Опять ничья, всё тот же пессимизм!!!