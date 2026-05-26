Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карраскаль готов вернуться в РПЛ

сегодня, 20:22

Родриго Лопес, агент полузащитника «Фламенго» Хорхе Карраскаля, рассказал, что хавбек готов вернуться в Россию.

Карраскаль хочет вернуться в Россию этим летом? Это правда, что он очень любит эту страну, но пока не было предметного интереса к нему от российских команд. Если мы получим предложение из России, обязательно рассмотрим вариант с возвращением. На данный момент Хорхе сфокусирован на «Фламенго» и выступлении на предстоящем чемпионате мира.

Напомним, что в РПЛ Карраскаль выступал за ЦСКА и «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиНазван испанский клуб, который хочет подписать Умярова
Сегодня, 19:03
Слухи«Спартак» готов продать Маркиньоса этим летом
Сегодня, 18:44
Агент Тюкавина оценил вероятность перехода нападающего в «Зенит»
Сегодня, 18:23
В «Спартаке» выделили цели на сезон-2026/27
Сегодня, 17:51
«Сьон» готов рассмотреть вариант с подписанием Дзюбы и Кокорина
Сегодня, 16:25
«Ахмат» не будет бороться за Дзюбу
Сегодня, 14:50
Все комментарии
баск
баск
сегодня в 20:48, ред.
Какой дурак теперь на него среагирует, интересно?)))

Хорхе некоторое время играет, после чего начинает обильно валять ваньку.
И эту программу он исполняет и исполнял везде, где останавливался.
Вот и регатные предложили ему уйти подобру-поздорову и выставили на трансфер.
Что и есть реальная причина возникшего вдруг интереса к возвращению в РПЛ..
particular
particular
сегодня в 20:31
Кочевник без обязательств... Слишком приторные песни поёт агент...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:26
А ещё больше он любит деньги, которые здесь ему платили.
drug01
drug01
сегодня в 20:25
Значит в Россию тянет!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 