Родриго Лопес, агент полузащитника «Фламенго» Хорхе Карраскаля, рассказал, что хавбек готов вернуться в Россию.
Карраскаль хочет вернуться в Россию этим летом? Это правда, что он очень любит эту страну, но пока не было предметного интереса к нему от российских команд. Если мы получим предложение из России, обязательно рассмотрим вариант с возвращением. На данный момент Хорхе сфокусирован на «Фламенго» и выступлении на предстоящем чемпионате мира.
Напомним, что в РПЛ Карраскаль выступал за ЦСКА и «Динамо».
Хорхе некоторое время играет, после чего начинает обильно валять ваньку.
И эту программу он исполняет и исполнял везде, где останавливался.
Вот и регатные предложили ему уйти подобру-поздорову и выставили на трансфер.
Что и есть реальная причина возникшего вдруг интереса к возвращению в РПЛ..