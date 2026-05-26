Агкацев или Максименко сыграет за сборную России в поединке с Египтом

сегодня, 20:54
Египет - Россия, 28.05.2026 в 15:00, не начался

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, кто может выйти на поле в товарищеском матче с Египтом в Каире 28 мая.

В заявку включены четыре голкипера: Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит») и Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Лечу [в Каир] как на праздник. Каждая тренировка в сборной — это праздник. И любая игра, тем более с таким сильным соперником — это двойной праздник.

Стас [Агкацев] и Саня [Максименко] участвовали в Суперфинале Кубка. Три тренировки [на сборах] провели без них. Только вот накануне провели тренировку со всеми. Команда Стаса проиграла, но он в прекрасном настроении, потому что это сборная. Все в хорошем настроении тренируются.

Будет ли выбор из других вратарей на игру с Египтом

Именно из этих двоих. 100% кто‑то из них. А конкретно будет известно в предыгровой день. Саша Максименко приобрёл положительные эмоции. Стас провёл очень сильный сезон. Даже лучше, чем прошлый. Он принёс больше очков «Краснодару». Команда с трудом выигрывала, а он ей приносил очки там, где она могла не выиграть.

Радует, что многие после сезона хотели бы отдохнуть, но по ребятам так даже не скажешь, что они думают об отпуске. Они приехали в сборную с большим настроением, мотивацией и желанием. Это бросается в глаза и очень важно.

particular
сегодня в 22:27
Неужели Сборная решила сыграть на ноль...
Unkle_Istwan
сегодня в 22:02
А тарасовская каланча зачем? Стаканчики с полотенцами носить?
    VeniaminS
    сегодня в 21:21
    Все равно решает тренер .
