В «Оренбурге» с юмором оценили возможность перехода Дзюбы и Кокорина

В пресс‑службе «Оренбурга» с юмором высказались о возможности перехода нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина предстоящим летом.
Оба футболиста станут свободными агентами после ухода из тольяттинского «Акрона» и кипрского «Ариса» соответственно.
Сейчас много футболистов стали свободными агентами.
Кокорин — хороший нападающий, способный усилить многие команды. Дзюба — безоговорочный лидер мнения и профессионал. Каземиро — потрясающий футболист мирового уровня. Если бы нам удалось подписать этих троих футболистов, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК.
Но боюсь, это всего лишь слухи и домыслы. Нельзя верить тому, что пишут в интернете.