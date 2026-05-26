В «Оренбурге» с юмором оценили возможность перехода Дзюбы и Кокорина

сегодня, 21:20

В пресс‑службе «Оренбурга» с юмором высказались о возможности перехода нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина предстоящим летом.

Оба футболиста станут свободными агентами после ухода из тольяттинского «Акрона» и кипрского «Ариса» соответственно.

Сейчас много футболистов стали свободными агентами.

Кокорин — хороший нападающий, способный усилить многие команды. Дзюба — безоговорочный лидер мнения и профессионал. Каземиро — потрясающий футболист мирового уровня. Если бы нам удалось подписать этих троих футболистов, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК.

Но боюсь, это всего лишь слухи и домыслы. Нельзя верить тому, что пишут в интернете.

Источник: matchtv.ru
