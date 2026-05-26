Россия. Кубок 2025/2026

«Спартак» пригласили на экскурсию на Гусевской Хрустальный завод

сегодня, 21:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

Администрация Гусь-Хрустального официально пригласила московский «Спартак» на экскурсию на Гусевской Хрустальный завод, где изготавливается Кубок России по футболу.

В сообщении, опубликованном главой города Алексеем Соколовым, говорится следующее:

Как любители футбола во всей России мы с особым трепетом отреагировали на то, что трофей, изготовленный в нашем городе, пострадал в результате эмоционального празднования. Мы официально приглашаем руководство клуба, игроков и тренерский штаб на экскурсию в город Гусь-Хрустальный и на производство Гусевского Хрустального завода, где были изготовлены хрустальные детали Кубка России.

Завод в Гусь-Хрустальном уже много лет производит уникальные призы и кубки для различных соревнований, конкурсов и фестивалей. Гости экскурсии смогут ознакомиться, и сами поучаствовать в процессе изготовления сувениров из хрусталя. Гусь-Хрустальный называют столицей стеклоделия в России, производство стекла и хрусталя нашем городе насчитывает 270 лет.

В этом году наш город вошёл в состав туристического маршрута «Золотое Кольцо России» и отмечает свой юбилей. Мы будем рады приветствовать официальную делегацию ФК «Спартак-Москва» в Гусь-Хрустальном!

zpc4r94vpveq
сегодня в 21:45
Там выдадут спартаку чугунный кубок, пусть его попробуют сломать.
