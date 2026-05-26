Сборная Марокко объявила итоговый состав на чемпионат мира 2026 года

вчера, 22:57

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби объявил окончательный состав национальной команды из 26 игроков на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Мунир Эль-Кажуи («РС Беркан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Ахмед Таньяути («ФАР Рабат»).

Защитники

Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Ашраф Хакими (ПСЖ), Закария Эль-Уади («Генк»), Риад Шади («Кристал Пэлас»), Наиф Агер («Марсель»), Редуан Аляль («Мехелен»), Исса Диоп («Фулхэм»).

Полузащитники

Самир Эль Мурабет («Страсбур»), Айюб Буадди («Лилль»), Нейл Эль-Айнауи («Рома»), Софьян Амрабат («Бетис»), Аззедин Унахи («Жирона»), Билал Эль-Ханнус («Штутгарт»), Исмаэль Сайбари (ПСВ).

Нападающие

Абдессамад Эззальзули («Бетис»), Чемсдин Талби («Сандерленд»), Софьян Раими («Аль-Аин»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Браим Диас («Реал», Мадрид), Яссин Гессим («Страсбур»), Амаимуни Аюбе («Айнтрахт», Франкфурт).

Команда из Северной Африки выступит на турнире в США, Мексике и Канаде в группе C. Её соперниками станут сборные Бразилии, Шотландии и Гаити.

На прошлом ЧМ, который проходил в 2022 году в Катаре, марокканцы дошли до полуфинала, где потерпели поражение от Франции со счётом 0:2. Тогда впервые в истории африканская команда дошла до 1/2 финала чемпионата мира. В матче за третье место африканцы уступили Хорватии (1:2).

Перед ЧМ-2026 сборная Марокко 26 мая провела товарищескую игру с Бурунди, победив 5:0. Также запланированы встречи с Мадагаскаром 2 июня и Норвегией 7-го числа.

Grizly88
Grizly88
вчера в 23:58
Будем болеть за Мароканцев
