Сборная Марокко объявила итоговый состав на чемпионат мира 2026 года

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби объявил окончательный состав национальной команды из 26 игроков на чемпионат мира 2026 года.
Вратари
Мунир Эль-Кажуи («РС Беркан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Ахмед Таньяути («ФАР Рабат»).
Защитники
Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Ашраф Хакими (ПСЖ), Закария Эль-Уади («Генк»), Риад Шади («Кристал Пэлас»), Наиф Агер («Марсель»), Редуан Аляль («Мехелен»), Исса Диоп («Фулхэм»).
Полузащитники
Самир Эль Мурабет («Страсбур»), Айюб Буадди («Лилль»), Нейл Эль-Айнауи («Рома»), Софьян Амрабат («Бетис»), Аззедин Унахи («Жирона»), Билал Эль-Ханнус («Штутгарт»), Исмаэль Сайбари (ПСВ).
Нападающие
Абдессамад Эззальзули («Бетис»), Чемсдин Талби («Сандерленд»), Софьян Раими («Аль-Аин»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Браим Диас («Реал», Мадрид), Яссин Гессим («Страсбур»), Амаимуни Аюбе («Айнтрахт», Франкфурт).
Команда из Северной Африки выступит на турнире в США, Мексике и Канаде в группе C. Её соперниками станут сборные Бразилии, Шотландии и Гаити.
На прошлом ЧМ, который проходил в 2022 году в Катаре, марокканцы дошли до полуфинала, где потерпели поражение от Франции со счётом 0:2. Тогда впервые в истории африканская команда дошла до 1/2 финала чемпионата мира. В матче за третье место африканцы уступили Хорватии (1:2).
Перед ЧМ-2026 сборная Марокко 26 мая провела товарищескую игру с Бурунди, победив 5:0. Также запланированы встречи с Мадагаскаром 2 июня и Норвегией 7-го числа.