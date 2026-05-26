Сборная Узбекистана представила форму к ЧМ-2026

вчера, 23:41

Сборная Узбекистана показала форму, в которой игроки будут выступать на чемпионате мира 2026 года. Комплект разработан компанией 7SABER.

Также был представлен креативный видеоролик с презентацией формы, в котором показан процесс её изготовления. В какой-то момент уже готовые комплекты начинают «убегать» и оказываются на улице, в транспорте, а также в других местах, сильно удивляя прохожих. В концовке видео футболки оказываются в самолёте национальной сборной и «садятся» на футболистов.