Сборная США назвала состав на чемпионат мира

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино назвал состав из 26 футболистов для участия в чемпионате мира 2026 года.
Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Вратари
Кристофер Брэди («Чикаго Файр»), Мэттью Фрис («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Ингленд Революшн»).
Защитники
Максимилиан Арфстен («Коламбус Крю»), Сержиньо Дест (ПСВ), Александр Фриман («Вильярреал»), Марк МакКензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джо Скалли («Боруссия Менхенгладбах»), Остон Трасти («Селтик»).
Полузащитники
Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Беральтер («Ванкувер Уайткепс»), Уэстон МакКенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия Менхенгладбах»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер», Леверкузен).
Нападающие
Бренден Ааронсон («Лидс»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»), Хаджи Райт («Ковентри Сити»). Алехандро Зендехас («Америка»).
На турнире американцы выступят в группе D с Парагваем, Австралией и Турцией.
Перед ЧМ-2026 сборная США проведёт товарищеские матчи с Сенегалом 31 мая и Германией 6 июня.