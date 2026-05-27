Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖенский футбол

Обладательница «Золотого мяча» Путельяс покидает «Барселону» спустя 14 лет

сегодня, 00:49

«Барселона» объявила об уходе из клуба полузащитника и капитана женской команды Алексии Путельяс.

Она выступала за «сине-гранатовых» с 2012 года. Всего провела в их составе 507 матчей, забив 232 гола, что является лучшим результатом в истории клуба. В составе «Барсы» хавбек выиграла 38 трофеев: 4 Лиги чемпионов, 10 чемпионских титулов, 10 Кубков Королевы, 6 Суперкубков Испании и 8 Кубков Каталонии, многие из которых она завоевала в качестве капитана.

Путельяс дважды выигрывала «Золотой мяч» — в 2021 и 2022 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» победила «Лион» и выиграла женскую Лигу чемпионов
24 мая
Команда из Северной Кореи вышла в финал женской азиатской Лиги чемпионов
20 мая
Красножан оценил важность товарищеских матчей против женской сборной Китая
20 мая
ОфициальноЖенская сборная России по футболу сыграет два матча с Китаем в Ухане
15 мая
Футболистки сборной России сыграли вничью с молодёжной командой
17 апреля
Женская «Барселона» обыграла «Реал» 6:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
02 апреля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 