Обладательница «Золотого мяча» Путельяс покидает «Барселону» спустя 14 лет

«Барселона» объявила об уходе из клуба полузащитника и капитана женской команды Алексии Путельяс.

Она выступала за «сине-гранатовых» с 2012 года. Всего провела в их составе 507 матчей, забив 232 гола, что является лучшим результатом в истории клуба. В составе «Барсы» хавбек выиграла 38 трофеев: 4 Лиги чемпионов, 10 чемпионских титулов, 10 Кубков Королевы, 6 Суперкубков Испании и 8 Кубков Каталонии, многие из которых она завоевала в качестве капитана.

Путельяс дважды выигрывала «Золотой мяч» — в 2021 и 2022 году.