В Ярославле планируют построить новый стадион для «Шинника» к 2030 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в Ярославле планируют построить новый стадион для «Шинника».

Есть ли планы поднять в Ярославле и футбол, чтобы «Шинник» вернулся в РПЛ ? Конечно, есть такие планы. Но для этого нужно стадион построить. Чем мы и занимаемся.

Губернатор также опроверг слухи о том, что нынешнюю арену могут снести ради строительства офиса банка.

Это слух. Это неправда. Там будет построен новый стадион. На том же месте, где находится нынешний стадион.

По его словам, строительство новой арены планируется завершить к 2030 году. Стадион будет рассчитан на 12 тысяч зрителей.