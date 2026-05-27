В Ярославле планируют построить новый стадион для «Шинника» к 2030 году

сегодня, 08:33

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в Ярославле планируют построить новый стадион для «Шинника».

Есть ли планы поднять в Ярославле и футбол, чтобы «Шинник» вернулся в РПЛ? Конечно, есть такие планы. Но для этого нужно стадион построить. Чем мы и занимаемся.

Губернатор также опроверг слухи о том, что нынешнюю арену могут снести ради строительства офиса банка.

Это слух. Это неправда. Там будет построен новый стадион. На том же месте, где находится нынешний стадион.

По его словам, строительство новой арены планируется завершить к 2030 году. Стадион будет рассчитан на 12 тысяч зрителей.

Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи. 12 тысяч — достаточная для этого вместимость. В общем, будет новый современный стадион на том же месте.

Freche
Freche ответ d697dfxf7au3 (раскрыть)
сегодня в 09:47
На самом деле очень много хорошего в "пердиве" происходит!
Кстати, "пердив" - это устаревшее название. Сейчас правильно говорить "Лучшая лига мира". :)))))))
сегодня в 09:19
Новый стадион это, конечно же, очень хорошо! Но не мало 12 тысяч мест? Сейчас стадион "Шинник" составляет 21 635 посадочных мест. Сейчас там и 4 тысячи редко собирается. Из-за слабых результатов и скучной игры. Однако если команда в перспективе планирует вернутся, то посещаемость резко возрастёт. Ярославль - футбольный город.
сегодня в 08:52
Не всё же только в Москве строить для ста зрителей.
сегодня в 08:34
Хоть что-то в пердиве хорошее происходит
