В «Арсенале» обеспокоены словами Артеты о победе в Лиге чемпионов

В «Арсенале» обеспокоены видео с празднования чемпионства команды. По данным источника, на записи главный тренер лондонцев Микель Артета заявил игрокам, что они «обязательно выиграют Лигу чемпионов».
В клубе считают, что слова испанца были мотивационными и не нарушали правил. Однако руководство опасается, что ролик может дополнительно настроить ПСЖ перед финалом. Видео уже удалили из открытого доступа.
Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ пройдёт 30 мая в Будапеште.
А вообще, не стоит перед финалом делать такие громкие заявления- это несолидно и опасно. Тем более, нынешний Арсенал, точно не сильней ПСЖ.
Хавбеки тоже хороши: Эдегор, Райс.
В нападении Сака справа шикарен, Троссард - от случая к случаю, но тоже натворить дел может.
На стандартах почти все у Арсов молодцы. Корнеры у них просто убийственны.
В общем есть там кому испортить жизнь Парижу.