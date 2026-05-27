В «Арсенале» обеспокоены словами Артеты о победе в Лиге чемпионов

В «Арсенале» обеспокоены видео с празднования чемпионства команды. По данным источника, на записи главный тренер лондонцев заявил игрокам, что они «обязательно выиграют Лигу чемпионов».

В клубе считают, что слова испанца были мотивационными и не нарушали правил. Однако руководство опасается, что ролик может дополнительно настроить ПСЖ перед финалом. Видео уже удалили из открытого доступа.