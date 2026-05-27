В «Арсенале» обеспокоены словами Артеты о победе в Лиге чемпионов

сегодня, 09:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал30.05.2026 в 19:00 Не начался

В «Арсенале» обеспокоены видео с празднования чемпионства команды. По данным источника, на записи главный тренер лондонцев Микель Артета заявил игрокам, что они «обязательно выиграют Лигу чемпионов».

В клубе считают, что слова испанца были мотивационными и не нарушали правил. Однако руководство опасается, что ролик может дополнительно настроить ПСЖ перед финалом. Видео уже удалили из открытого доступа.

Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ пройдёт 30 мая в Будапеште.

Capral
Capral ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 13:59
Матчи в ЛЧ и Лиге-1 нельзя сравнивать- это разное противостояние. Я за Арсенал- однозначно, но я бы не стал, так утвердительно делать заявления в пользу лондонцев, перед финалом. Тем более, ПСЖ, и в прошлой ЛЧ начинал слабо.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:23, ред.
Пушкари пройдут ПСЖ также, как это сделал Париж и Ланс в Лиге 1. ПСЖ вообще еще в раунде плей-офф должен был выбыть. Монако ОБА матча играл с ними в меньшинстве благодаря спорным удалениям и общий счет 4:5.
particular
сегодня в 11:16, ред.
Сильным беспокоиться нЕочем, а слабые, с большой долей вероятности, проиграют и без пиарвозни...
lazzioll
сегодня в 10:46
да выиграют спокойно, почему бы им не выиграть. я отчетливо помню финал когда поставил на Челси против Сити и 99% говорили мне что я идиот. ну и кто идиот в итоге был))
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Сильнейшая аватарка. Долго ржал...))

Но Месси в реале всё таки не такой штрашныЙ.))
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:26
Главное, чтоб часы всем не раздарил до матча, а остальное норм
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:21
Они, так или иначе будут мотивированы.
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:21
Козырей и у тех и у других полно, но козырной туз всё-таки у ПСЖ, - это Энрике.
Grizly88
сегодня в 10:20
Зря он так сказал теперь Псж будет мотивированн
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:20
Корнеры, да- ночной кошмар Баварии. Да и прессинг, тоже, кошмарил. Но сработает ли, всё это против ПСЖ- вопрос.
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:19
Вить. Хорош уже. Я никогда маску не одевал. А тыкаться мужскими пальцами в гаджет и всегда попадать куда следует могут только 17-летние.
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:16
Макс, ты опять маску одел?)))
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Оборона крутая: Салиба, Магальяеш, Калафьори. Одна из сильнейших линий защиты, если не самая сильная.
Хавбеки тоже хороши: Эдегор, Райс.
В нападении Сака справа шикарен, Троссард - от случая к случаю, но тоже натворить дел может.
На стандартах почти все у Арсов молодцы. Корнеры у них просто убийственны.

В общем есть там кому испортить жизнь Парижу.
zyjptsm2498s
сегодня в 10:12
ПСЖ может проиграть только сам себе....
Capral
сегодня в 10:00
Пока не очень понимаю за счёт чего Арсенал может выиграть, также, как в прошлом году не видел, каким образом Интер может победить ПСЖ. И это при том, что у французов, у самих достаточно уязвимых мест...
А вообще, не стоит перед финалом делать такие громкие заявления- это несолидно и опасно. Тем более, нынешний Арсенал, точно не сильней ПСЖ.
Bad Listener
сегодня в 09:54, ред.
Мда, это теперь развеселит ПСЖ и заставит их не воспринимать Арсенал всерьёз и с уважением. Странное руководство у Артеты конечно. Ну и пусть замотивирует, надо верить в свою команду что она справится с любым соперником, а не трусливо прятать голову в песок лишь бы они не злились. Похоже на поведение забитого школьника который жмётся в угол чтобы идущие мимо хулиганы его не заметили лишний раз.
drug01
сегодня в 09:54
Планы есть но загадочность плохая вещь
112910415
сегодня в 09:50
да нормально
пусть судьи думают, что начальством решение принято ! )
