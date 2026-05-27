«Зенит» изучает вариант с подписанием Песьякова

сегодня, 10:01

«Зенит» рассматривает вариант с подписанием голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова.

По данным источника, 37-летнего вратаря видят в команде на роль третьего номера. Инициатором возможного перехода выступает главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Контракт Песьякова с «Крыльями Советов» истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом.

Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Приветствую, Володя!!!
Ну если только как наставника, то возможно польза будет. Но наверняка, в ворота, даже как третьего не поставят, Зенит не Самара- возможности не ограниченные... Но мне Песьяков нравился, когда ловил кураж. Очень простой в игре, без понтов, как ваш Дасаев.))) По манере игры можно сравнить с Рудаковым и Астаповским.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:07
Привет, Витя! Не, хорошо, что в Зените над этим задумались. Тренер вратарей - это, конечно, имеется, но и наставник, т. е. такой же вратарь только уже "завязывающий" с игрой в основе, нужное дело.
derrik2000
сегодня в 12:01, ред.
Будет как Довбня в Спартаке 'дядькой-наставником". Хороший вариант. Думаю, что при низкой зарплате польза от подписания привысит. Наверняка изучали опыт Спартака, и он им понравился.
9dwb57jpd3up
9dwb57jpd3up
сегодня в 11:36
Новости всё смешнее и смешнее. Зенит может подписать любого вратаря из РПЛ, а не доживающего свой футбольный век пенсионера.
particular
particular
сегодня в 11:21
Так себе, инициатива от Серёжи...
112910415
112910415
сегодня в 10:59
очень интересная тема ...
a-league
a-league
сегодня в 10:50, ред.
Это такая завуалированная плата за "нелепейшую" плюху Серёжи в пользу Зенита на 85-й минуте последней игры сезона 23/24 с Ростовом (2-1) ? Та плюха для Зенита стала внезапно золотой, не ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:39
А зачем ему играть? Третий номер обычно никогда не играет. Часто даже их фамилии неизвестны. Возможно его приглашение это оплата услуги, оказанной Зениту при завоевании чемпионства в сезоне 23/24, когда Песьяков еще играл за Ростов и пропустил в конце удар прямо в него, увернулся. Услуги оплачиваются. Не так ли?
Vilar
Vilar
сегодня в 10:25
Думаю, Песьяков не купится на коврижки Зенита, в конце следующего сезона его, как Кержакова, проводят, но с лавки, на улицу. Если силы и желание есть, его могут в команду послабее пригласить, либо Кр.Советов, продлят контракт. А полировать лавку, даже в Зените, надеюсь, не для него.
d497crdqhjvs
d497crdqhjvs
сегодня в 10:21
Зениту сполна хватает одного выходца из спартака.
fv3bbbqv28tb
fv3bbbqv28tb
сегодня в 10:17
Даже ненавистники Зенита не верят в такой бред.
Capral
Capral
сегодня в 10:13, ред.
Песьяков отлично провел концовку сезона, но его возраст смущает. Даже для третьего номера он староват. И потом, он не всегда играет на высоком уровне, случаются откровенные провалы.
bw53n9aahrus
bw53n9aahrus
сегодня в 10:10
При всем уважении к Сергею, но... пусть в Зенит не переходит...
