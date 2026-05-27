«Зенит» изучает вариант с подписанием Песьякова

«Зенит» рассматривает вариант с подписанием голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова.
По данным источника, 37-летнего вратаря видят в команде на роль третьего номера. Инициатором возможного перехода выступает главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Контракт Песьякова с «Крыльями Советов» истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом.
Ну если только как наставника, то возможно польза будет. Но наверняка, в ворота, даже как третьего не поставят, Зенит не Самара- возможности не ограниченные... Но мне Песьяков нравился, когда ловил кураж. Очень простой в игре, без понтов, как ваш Дасаев.))) По манере игры можно сравнить с Рудаковым и Астаповским.